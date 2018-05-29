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群益金鼎證券30周年 電子交易祭重金好禮

2018-05-29 11:30經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

群益金融集團自1988年創立至今，深耕在地30年，從20周年的「從心出發」到30周年以「全心全意 客戶滿益」為主軸，推出一系列慶祝活動，為慶祝這意義非凡的日子並回饋長久以來支持群益的客戶，首波推出「致富王者百萬禮」電子交易慶祝活動，從證券、期貨、債券、權證、海外股票及基金、保險都是獎勵的項目，讓群益所有的客戶都能收到滿益回饋。

群益金鼎證券董事長王濬智表示，30年來，群益致力於提供客戶全方位的服務，用心傾聽客戶的聲音，全心打造客戶滿意的投資環境，期許未來能保持初衷，並結合創新力量，創造更便捷、更個人化的客戶服務。此次慶祝活動也將結合群益自建的智能理財機器人「GOODi」，提供證券及基金下單服務，展現全方位的客製化金融服務。

從6月1日至8月31日「致富王者百萬禮」電子交易活動，共推出三系列獎勵活動，包含「線上開戶動用禮」、「致富王者交易禮」及「致富王者加碼禮」，只要在活動期間，交易達商品指定門檻即可獲點數，點數可於GOODi天天換好禮，累積點數每月再抽出iPhone X跟iPad pro，活動結束後還會再送出勞力士名錶，交易越多中獎機會越多。

除此之外，群益30再加碼交易指定權證、債券、保險商品達門檻金額，另外送出國旅遊金。總價值突破200萬，超過1萬項獎品，天天獎不完。

群益保險

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