安達人壽聯手台新銀行投信 合推類全委投資型保單

2018-05-28 18:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



台新投信、安達人壽聯手合作， 於5月28日推出以安達人壽「全能攻守」、「指標領航」兩大投資型保單連結的類全委標「TS戰略投資組合帳戶」，並由台新銀行獨家銷售。

因發現投資人尋求專業資產管理之需求急速遞增，安達人壽以台新銀行為銷售通路，推出類全委投資型保單「全能攻守及指標領航」專案，透過專家代操，協助客戶在投資市場中站穩腳步。近期更結合台新投信的豐富代操經驗打造「TS戰略投資組合帳戶」，該帳戶結合趨勢投資及台新投信之追勢系統，每日分析本帳戶之每一檔子基金過去一年價格變化來研判投入正向報酬趨勢的投資標的，並針對長短期波動度變化，每日系統化追蹤與調整最適化投資比例配置，透過帳戶波動度控制，保護投資組合。

「TS戰略投資組合帳戶」主要有四大特色。一、追勢系統，利用大數據模組進行精密演算，每日處理上萬組時間序列資料，以利分析、淬取出具有上漲趨勢的投資標的，這也是全臺灣第一檔以「趨勢投資」為概念的類全委投資帳戶。二、引用諾貝爾經濟學獎得主Harry Markowitz的最適投資組合概念，同時控制風險，並追求最大回報的投資組合。三、利用台新投信專家團隊代操，為投資人日日觀察國際金融市場脈動，靈活調控投資部位，讓投資人無畏投資市場的劇烈波動。四、投資全球產業ETF，捕捉全球產業輪動機會，ETF機制透明且費用便宜等優勢也能有助帳戶績效有更好的表現。

台新投信表示，台新擁有誠信，承諾，創新及合作的DNA。今年勞動部公布的新制勞退基金，在經過嚴謹的評選下，台新投信為代操機構之一。台新投信團隊於2017年榮獲Smart智富臺灣基金獎團隊大獎，透過全權委託台新投信，臺灣消費者將能夠及時接軌世界優質的投資模型，隨時掌握投資動態。