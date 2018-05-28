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移工性侵事件：惡質通譯揭露制度缺失

新台幣午盤升5分 暫收29.895元

2018-05-28 12:13中央社 台北28日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收29.895元，升5分，成交金額3.9億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為29.910元，早盤最高29.879元、最低29.913元。

新台幣外匯

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