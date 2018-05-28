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熟年世代壽險規劃退休保障 有機會享增值回饋分享金

2018-05-28 10:28聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

退休生活在我們人生中佔了約四分之一，隨著臺灣正式邁入高齡社會，活的愈久，退休準備也要愈充足。想有美好的退休生活，身體健康、財務自主及充足保障，缺一不可，中國人壽建議熟年世代盡早規劃，雖然距離退休時間越來越近，然而事業穩定、收入較豐以及手邊可能已有一筆資金，也是自身可以善用的優勢，不妨選擇二年期繳費的利率變動型保險商品，如「中國人壽鑫增利利率變動型終身壽險」；若看好美元後勢，也可選擇以美元計價的「中國人壽鑫美利外幣利率變動型終身壽險(美元)」，透過多幣別的資產配置分散風險。

「中國人壽鑫增利利率變動型終身壽險」以新台幣計價，繳費年期二年就可享有終身保障註1，符合條件者保險費費率折減合併最高可達2%註2，並有機會享有以宣告利率註3 (107年5月宣告利率為2.95%，未來實際宣告利率以公司公告為主)為基礎計算增值回饋分享金註4(非保證給付項目)的特色，還享有天然災害意外身故保險金註5的保障，如不幸遭逢天然災害註6意外傷害事故註7致身故且符合保單條款約定者，中國人壽除給付身故保險金註8外，另按身故當時之保險金額的一倍給付天然災害意外身故保險金註5，享有保障好安心。

「中國人壽鑫美利外幣利率變動型終身壽險(美元)」以美元計價，繳費年期二年就可享有終身保障註9，符合條件者保險費費率折減合併最高可達2%註10，並有機會享有以宣告利率註11 (107年5月宣告利率為3.80%，未來實際宣告利率以公司公告為主)為基礎計算增值回饋分享金註12(非保證給付項目)的特色，若增值回饋分享金給付方式選擇現金給付者，自第七保單年度起符合條件者有機會每年領到一筆資金靈活運用，能夠兼顧保障及退休準備。

保險金退休壽險

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