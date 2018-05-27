前4月規模以上工業企業利潤增15% 攀半年高點

2018-05-27 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸國家統計局今（27）日公告，今年1至4月，全國規模以上工業企業利潤總額人民幣21,271.7億元，年增15%，升至六個月以來的高點。受生產加快、價格回升、基數較低等多因素影響，4月工業利潤增速在3月較低水平上出現明顯回升。

華爾街見聞報導，4月規模以上工業企業利潤總額人民幣5,760.3億元，年成長21.9%，增速比3月加快18.8個百分點。

大陸國家統計局工業司何平解讀數據，4月工業利潤增長明顯加快。首先，生產加快、價格回升、基數較低等多因素影響，利潤增長明顯加快。4月工業利潤增速在3月較低水平上出現明顯回升，主要有以下幾方面原因：

一是生產銷售增長加快。4月，規模以上工業增加值年增7%，增速比3月加快1個百分點；企業主營業務收入增10.4%，增速比3月加快3個分點。

二是PPI回升。4月工業生產者出廠價格年漲3.4%，漲幅比3月回升0.3個百分點，是在連續5個月價格上漲放緩後出現的回升；而工業生產者購進價格年漲3.7%，漲幅與3月持平。一升一平，擴大企業利潤空間。初步測算，因價格變動，利潤同比增加約人民幣849.7億元，對利潤增長的拉動作用比3月多7.1個百分點。

三是鋼鐵、化工、汽車等行業拉動作用明顯。4月，受產品價格漲幅回升、去年利潤基數較低、生產加快、成本下降等影響，黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤年增2.6倍，3月則增20.8%；化學原料和化學製品製造業利潤年增46.2%，增速比3月加快41.5個百分點；汽車製造業利潤年增12.5%，3月則年降9.6%。

此外，石油和天然氣開採業、非金屬礦物製品業等利潤增長也明顯加快。上述五個行業合計拉動全部規模以上工業企業利潤增速加快13.2個百分點。

四是財務費用增長明顯放緩。4月，因前期匯兌損失等因素減弱，規模以上工業企業財務費用年增僅1.8%，增速比3月明顯放緩13.3個百分點。

五是利潤同期基數較低。去年4月，受價格漲幅回落、生產銷售增長放緩、成本上升等各種因素影響，利潤年增14%，增速比去年3月下滑9.8個分點，為去年各月增速第二低點。