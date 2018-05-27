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匯市最前線／台幣走勢...狹幅波動

2018-05-27 01:30經濟日報 記者陳怡慈╱台北報導

新台幣對美元上周五收29.945元兌1美元，周線貶值3.3分、貶幅0.11%，較韓元對美元周線貶值0.03%、日圓對美元周線升值1.21%，新台幣貶值幅度略大。

三商銀外匯交易室主管昨（26）日表示，除非有買匯大單或外資竄逃，否則在出口商與高資產個人逢貶拋匯、解套行情持續上演下，預估新台幣未來一周走勢將狹幅波動，波動區間估約1角左右，在29.9元至30元間。

上周主要貨幣對美元升貶幅 圖／經濟日報提供
上周主要貨幣對美元升貶幅 圖／經濟日報提供
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