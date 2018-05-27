匯市最前線／台幣走勢...狹幅波動

2018-05-27 01:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱台北報導



新台幣對美元上周五收29.945元兌1美元，周線貶值3.3分、貶幅0.11%，較韓元對美元周線貶值0.03%、日圓對美元周線升值1.21%，新台幣貶值幅度略大。