台企銀贊助高雄旗山銀髮樂齡學堂

2018-05-26 22:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 郭幸宜 ╱即時報導



根據內政部的統計資料顯示，我國65歲以上老年人口比率在今年3月底時超過14％，已正式進入「高齡社會」，台灣企銀因應高齡化社會及配合政府長照政策延伸，特別將銀髮族照顧關懷活動列為本行公益活動主軸，積極協助偏鄉或資源缺乏社區共同推動「銀髮樂齡學堂」專案，協助社區提供老人健康促進、社會互動、快樂學習、幸福共餐及延緩失能等服務，讓當地老人均能獲得在地且妥適的照顧服務，以期能達到「在地老化」的效果。

由台灣企銀首家贊助的社區老人關懷據點-高雄市旗山區糖廠社區發展協會「銀髮樂齡學堂」，25日在台灣企銀黃博怡董事長、高雄市政府官員、立法委員、議員、20多個單位代表及社區長者們見證下熱鬧揭牌。

高雄市旗山地區65歲以上之長輩已達當地人口數之34.59%，屬超高齡社區，同時鑑於該協會設置初期活動據點空間不足，現有設備老舊，台灣企銀秉持愛與關懷的企業精神，贊助該協會擴大活動據點及環境修繕等經費，並成立「銀髮樂齡學堂」，讓偏鄉地區銀髮族群也能享有優質活動空間及完善共餐等服務，更希望透過本次的銀髮樂齡學堂的成立，期達拋磚引玉，激起社會迴響。