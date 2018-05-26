親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
最嚴個資法襲台
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

展現以德報怨 學者：蔡政府捐款世衛穩賺不賠

台企銀贊助高雄旗山銀髮樂齡學堂

2018-05-26 22:07經濟日報 記者郭幸宜╱即時報導

根據內政部的統計資料顯示，我國65歲以上老年人口比率在今年3月底時超過14％，已正式進入「高齡社會」，台灣企銀因應高齡化社會及配合政府長照政策延伸，特別將銀髮族照顧關懷活動列為本行公益活動主軸，積極協助偏鄉或資源缺乏社區共同推動「銀髮樂齡學堂」專案，協助社區提供老人健康促進、社會互動、快樂學習、幸福共餐及延緩失能等服務，讓當地老人均能獲得在地且妥適的照顧服務，以期能達到「在地老化」的效果。

由台灣企銀首家贊助的社區老人關懷據點-高雄市旗山區糖廠社區發展協會「銀髮樂齡學堂」，25日在台灣企銀黃博怡董事長、高雄市政府官員、立法委員、議員、20多個單位代表及社區長者們見證下熱鬧揭牌。

高雄市旗山地區65歲以上之長輩已達當地人口數之34.59%，屬超高齡社區，同時鑑於該協會設置初期活動據點空間不足，現有設備老舊，台灣企銀秉持愛與關懷的企業精神，贊助該協會擴大活動據點及環境修繕等經費，並成立「銀髮樂齡學堂」，讓偏鄉地區銀髮族群也能享有優質活動空間及完善共餐等服務，更希望透過本次的銀髮樂齡學堂的成立，期達拋磚引玉，激起社會迴響。

黃博怡表示，扶持中小企業成長及落實扶助銀髮族照顧關懷活動為台灣企銀長期發展願景，並藉由中小企業主認同，台灣企銀將發行結合信用卡及一卡通功能之「銀色之愛信用卡」，並提撥交易金額0.3%為公益基金，專款專用作為其他社區「銀髮樂齡學堂」相關贊助經費，用以濟助弱勢銀髮族群，並號召更多人投身公益，讓台灣多一分愛與溫暖的力量，並與各界攜手共創美好社會。

台灣企銀首家贊助的社區老人關懷據點-高雄市旗山區糖廠社區發展協會「銀髮樂齡學堂」...
台灣企銀首家贊助的社區老人關懷據點-高雄市旗山區糖廠社區發展協會「銀髮樂齡學堂」，25日在台灣企銀黃博怡董事長、高雄市政府官員、立法委員、議員、20多個單位代表及社區長者們見證下揭牌。
分享

台灣企銀銀髮族信用卡

相關新聞

這幾種職業與條件 房貸利率最低「1.5」字頭

2018-05-26 00:51

市場回溫 房屋建築貸款創高

2018-05-26 00:50

農業金庫 今年放款拚倍增

2018-05-26 00:05

農漁會逾放比 降至0.46％

2018-05-26 00:05

台企銀黃博怡談都更 資產證券化信託著手

2018-05-26 00:05

永豐投信董座 林弘立接任

2018-05-26 00:05

櫃買加入CBI 推動綠色債

2018-05-26 00:01

台灣隊長發起 凱基銀成立陳柏良足球公益信託

2018-05-25 19:34

林弘立轉戰永豐金 將出任永豐投信董事長

2018-05-25 18:41
看更多

熱門文章

白木屋喊賣 開價9億

2018-05-26 01:42

彭博：陸縮減出口 台衝擊最大

2018-05-26 01:42

智慧音箱三雄之爭 台廠成大贏家

2018-05-26 01:42

歡送張忠謀 董娘感謝「把老公還給我」

2018-05-26 01:42

這幾種職業與條件 房貸利率最低「1.5」字頭

2018-05-26 00:51

市場回溫 房屋建築貸款創高

2018-05-26 00:50

宏達電創造差異化 拉抬銷售

2018-05-26 02:55

GDPR上路 顧立雄：6銀行需設個資保護長

2018-05-26 16:08

我輸美紡品 面臨重稅

2018-05-26 01:42

台塑攻AI工業4.0 將建置研發中心

2018-05-26 01:42

資本百億公司 須設治理人員

2018-05-26 00:05

搶攻離岸風電商機 台船力拚轉型

2018-05-26 09:22

節電登錄上看350萬戶 台電：回饋預算無上限

2018-05-26 18:57

中磊、合勤、明泰 攻聯網設備

2018-05-26 01:42

海霸王集團急徵餐廳、飯店高階主管 月薪逾五萬

2018-05-26 13:58

農業金庫 今年放款拚倍增

2018-05-26 00:05

美課高關稅 台廠多數遭殃

2018-05-26 12:51

中華電處分精測股 2.3億扶植新創事業

2018-05-26 01:42

秀泰生活樹林店今開幕 首二日看電影只要99元

2018-05-26 17:04

服務業旺 營建、製造無力

2018-05-26 01:42

美中爭端 吳中書：防對岸挖角人才

2018-05-26 01:42

今年經濟成長上修至2.6％ 景氣「穩定樂觀」

2018-05-26 00:27

內需轉熱 今年GDP上修至2.6％

2018-05-26 01:42

美中貿易摩擦 龔明鑫：入CPTPP 台灣好機會

2018-05-26 01:42

公司治理人員 規劃由經理人兼任

2018-05-26 00:05

鋼鐵Q3入淡季 下半年迷離

2018-05-26 12:51

焦佑倫談缺電 能源政策須互相包容

2018-05-26 01:42

歐盟GDPR上路了 金管會要求銀行落實個資保護

2018-05-26 00:01

台北電腦展秀電競 攻虛擬擴增實境商機

2018-05-26 12:36

永豐投信董座 林弘立接任

2018-05-26 00:05

富驛董事會爭議 侯尊中一審敗訴

2018-05-26 14:17

中鋼盤價拉高 製管螺絲業出口報價喊漲

2018-05-26 01:42

商研院開藥方：南向攻保健市場

2018-05-26 12:51

南山投資秀泰生活樹林店 今日開幕

2018-05-26 15:29

彭博建言：FII應讓工廠更智慧

2018-05-26 01:04

消費者物價指數 近6年新高

2018-05-26 00:33

中華電 強攻數位經濟

2018-05-26 00:01

IBM攜技職 培育AI人才

2018-05-26 00:01

台企銀黃博怡談都更 資產證券化信託著手

2018-05-26 00:05

搶攻泰國觀光市場 新北市政府與長榮航空合作

2018-05-25 23:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top