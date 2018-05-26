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台企銀黃博怡談都更 資產證券化信託著手

2018-05-26 00:05經濟日報 記者郭幸宜／高雄報導

台灣企銀董事長黃博怡昨（25）日表示，台灣的房屋與人口雙雙面臨高齡化問題，要解決房屋高齡化的問題，可透過都更方式進行，但要讓都更更有效率，從長遠角度看，建議可師法日本，從信託與資產證券化兩大方向著手。

現行都更得做法，是由建商蓋好後自行分配，但50年又會面臨屋齡老化的問題，屆時要推動都更勢將面對因產權分散、難以整合的難題。黃博怡認為，目前推動都更最大的困難點在於，產權整合不易，從長遠角度來看，都更後可透過信託的方式，避免產權分散，導致以後推動都更，又要面對產權分散、整合不易的難題。

都更高齡化老化

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