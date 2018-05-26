農業金庫 今年放款拚倍增

2018-05-26 00:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱台北報導



全國農業金庫董事長吳明敏。 記者楊筱筠／攝影 分享 facebook

全國農業金庫董事長吳明敏昨（25）日指出，為了活化台灣農企發展、深耕輔導農業貸款、擴大通路服務以及資金活用，今年農業金庫要再增加兩個新分行據點，以利達到農業放款倍增至250億元的目標。

另外，全國農業金庫在取得OBU(國際金融業務分行)執照後，將跨足海外，為新南向的農企業提供金融服務，達到壯大台灣農業發展的長遠目標。

吳明敏昨日出席「農漁會農特產精品展示會」時表示，農業金庫設定今年度農業放款倍增的目標，從去年的125億元增至250億元，「到今年4月為止，我們已經完成四成以上進度」，有信心今年可以百分百達標。

吳明敏表示，能夠達成農業放款倍增的目標，主要歸功於他在去年到任以後敦聘的無給職顧問群。

這14位包含兩位前董座及專家學者所組成的業務發展顧問小組，不僅建立農業公協會聯絡窗口，更積極協助業務開發，對於農業金庫現階段的營運成長發揮重要功能。

吳明敏表示，農委會已經同意，今年底前，農業金庫將增設桃園和台南兩個分行。目前農業金庫有四家分行，分別落在新竹、台中、嘉義、高雄，總行位在台北，另外還有五個輔導辦公室。

吳明敏表示，農業金庫提供存匯、外匯、企業金融、消費金融、不動產及金錢信託業務。此外，因應金融服務國際化趨勢，及配合政府新南向政策，農業金庫爭取申設OBU執照，對境外註冊企業提供融資。

吳明敏表示，農業金庫最近已經與越南西貢銀行簽MOU(合作備忘錄)，展開衝刺新南向策略，並成立農業金庫新南向群組，已累積約200位成員，隨時隨地做好最佳溝通交流管道。