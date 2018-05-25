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雞排博士遭兄嫂爆不孝 佔近億家產卻不付母親生活費

大樂透連23摃 下周二頭獎拚8億

2018-05-25 22:01聯合報 記者孫中英╱即時報導

大樂透頭獎又摃龜了。台灣彩券今晚(25日)表示，今晚開獎的大樂透頭獎繼續摃龜、沒開出，大樂透頭獎已經連續23期摃龜，續創大樂透史上最長連摃紀錄。

台灣彩券表示，下周二(29日)開獎的大樂透預估銷售金額3.3億元，大樂頭頭獎累積獎金預估上看8億元。如果1注獨得，將是公益彩券第4屆以來最高、史上第2高單注頭獎獎金。

大樂透今晚頭獎摃龜，連摃紀錄來到23期，台灣彩券表示，下一期的大樂透頭彩的獎金上...
大樂透今晚頭獎摃龜，連摃紀錄來到23期，台灣彩券表示，下一期的大樂透頭彩的獎金上看8億元。記者林伯東／攝影
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大樂透彩券
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