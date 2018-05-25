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斷交潮鋪天蓋地 前外長歐鴻鍊示警：這二國也亮紅燈

華郵揭露川金會4內幕 其中最勁爆的是…

Fed暗示通膨警報解除 股市逢回找買點

2018-05-25 12:58聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

美國聯準會周四凌晨公布5月FOMC會議紀錄，強化6月升息的決心，但對於通膨是否超標，持寬鬆態度，投資人大鬆一口氣。法人表示，從實質利率、本益比、盈餘預估等7大指標衡量，股市多頭尚未改變，建議投資人採取單筆搭配定時定額方式，布局趨勢產業型基金。

第一金全球大趨勢基金經理人唐祖蔭表示，聯準會5月會議紀錄內容透露：「可能不久有必要」調升基準政策利率，暗示6月升息的可能性偏高，然而，就通貨膨脹率是否會維持在2%的水準，認為言之過早，而且對於金融市場漲勢無法維持的擔憂，更勝於通膨超標的問題。

唐祖蔭認為，目前美國實質利率水準僅約0.48%，相較於2000年與2007年美股觸頂前的2.7%和2.2%，顯然還有一大段距離。

除此之外，包括：本益比、每股盈餘成長率預估、長短期利差、ISM製造業指數、高收益債信用利差與金融壓力指數等其餘6項指標，只有本益比接近2007年的水準，其餘都未有過熱的問題，代表股市多頭尚未出現改變，先前的回檔屬於正常的漲多拉回整理。

事實上，聯準會會議紀錄公布後，美元指數與美債殖利率都隨之回落，美股道瓊、那斯達克瞬間由黑翻紅，大漲慶祝。儘管短線因為川金會破局干擾，在基本面未有明顯轉變下，建議逢回都可留意布局機會。

唐祖蔭認為，未來操作仍以「股優於債」為主，而且除了定期定額之外，可搭配單筆的方式，逢低加碼、波段操作，創造勝率。資產標的則建議挑選趨勢明確、成長性可期的產業型基金，如：機器人、FinTech金融科技或AI精準醫療等，分批進場。

美國聯準會本益比通膨
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