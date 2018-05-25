台銀法蘭克福辦事處開業 三大措施因應GDPR

2018-05-25 09:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



國銀龍頭台灣銀行法蘭克福辦事處23日正式開業，成為近年第一家於德國開設據點的台資銀行。另外，對於歐盟最嚴個資法今（25）日將正式實施，台銀已採取因應策略，法遵成本也將因此大增。

對於歐盟最嚴個資法今日正式實施，台銀主管分析，於個資保護面，GDPR 賦予資料主體更廣的控制權、擴大對個資的定義，並要求資料控管者須於個資侵害事件發生時72小時內通報歐盟當地主管機關。違反GDPR相關規定，可能遭受最高2,000萬歐元或全球營業額4%（取其高）的罰鍰。

因台銀目前位於歐盟境內設有倫敦分行及法蘭克福辦事處，應遵循GDPR相關規定，內部已訂定因應GDPR的個人資料保護政策，且於倫敦分行設有資料保護長（DPO），總行並與分行間訂有國際傳輸契約，近期內更將舉辦「GDPR 因應與衝擊認知」教育訓練及線上學習課程，以提升台銀同仁對於GDPR及隱私保護意識。

據了解，目前在歐洲設有分支機構的銀行，對GDPR上線主要採取三大對策，包括透過電腦系統輔助以達到歐洲法遵需求，第二是聘請當地的顧問指導，第三則是與目前的法遵主管商討，將GDPR納入工作項目中。但不論採取何種措施，銀行的法遵成本勢必會跟著大增。

台銀董事長呂桔誠先前曾表示，台灣的銀行在歐陸低度布局，誰都沒料到英國會決議脫歐，面對未來可能的改變須預先布局，所以決定在法蘭克福申設據點，而台銀也是英國脫歐後，國內第一家採取對策的銀行。

先前有不少研究機構擔憂，英國脫歐後，銀行將失去在英國掛牌後可在歐盟各國執業的「牌照通行權」，大型銀行考慮將業務由倫敦移至愛爾蘭都柏林、法國巴黎或德國法蘭克福等地。