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40世代上有老、下有小 退休想獨居比率最高

2018-05-25 05:45聯合報 記者孫中英╱即時報導

富邦人壽發布「國人健康生活型態大調查」，發現40世代(41~50歲，又稱夾心世代，上有老、下有小)最大壓力來源有三，包括「經濟問題、占62.9%」、「工作壓力、占50.3%」和「家庭問題、占38.5%」。

富邦人壽表示，調查還發現，有80.7%受訪的40世代每天工作都超過8小時，高於其他年齡族群，且每天奔波在職場與家庭間，有近6成6受訪者(65.9%)都說自己每天睡眠不到7個小時。另外，只有27.1%受訪40世代，每周運動時數符合世界衛生組織(WHO)建議的成年人運動量，即每周運動150分鐘，可見許多40世代健康情況，也快亮起紅燈。

富邦人壽表示，還有一個值得關注的重點是，40世代中有17%、近2成受訪者，以「獨居」做為退休後理想的居住方式，該比率明顯高於其他年齡層。富邦人壽表示，獨居的高齡長者會承受更高的風險，如果等到問題發生才尋求解決管道，除心理壓力外，資金需求可能倍增，建議40世代朋友們，應提早規劃保險，轉移可能的風險。

富邦人壽財務精算處執行副總董采苓說，國人平均壽命已達80歲，即將面對銀髮階段的40世代，日後的「長照需求」必須先納入考量；可考慮的保單，包括傳統長照險、類長照險(特定傷病險)、殘扶險等。

富邦人壽表示，以該公司的連馨長照終身健康險來看，提供「長照、全殘、壽險」全方位保障，協助民眾及早建構長照保障，若不幸發生長照狀態，保單有「一次應急給付」，每月再按保額2倍給付長期照顧分期保險金，最多可領192個月、即16年。以40歲女士投保、保額1萬元為例，繳費20年期，年繳保費35,838元。

41~50歲的40世代，上有老、下有小，又被稱為夾心世代。圖／康健人壽提供。
41~50歲的40世代，上有老、下有小，又被稱為夾心世代。圖／康健人壽提供。
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