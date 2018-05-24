外資ISS報告出爐 挺台新金公司派六席

2018-05-24 21:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



台新金控預計6月8日改選董事，外資ISS發布研究報告，除了建議支持台新金經營團隊所提盈餘轉增資、變更公司章程等四項議案，另也建議，支持六位台新金公司派推出的董事候選人、一位寶佳集團推派的董事候選人。

金融界人士指出，ISS的建議結果，與外界對於本次改選的主流預期，亦即台新金公司派將拿下六席、寶佳集團將拿下一席，結果為「六比一」的看法一致。

台新金預計改選七席董事，普通董事四席、獨立董事三席。ISS在報告中，針對普通董事部分，建議全部支持台新金所提人選；獨立董事部分，則建議支持台新金所提的經濟部前部長林義夫、花旗(台灣)銀行前董事長管國霖，以及寶佳集團所提的台新金前風控長林景聰。

針對ISS在台新金應選四席普通董事及三席獨立董事中，支持台新金所提名的四位普通董事及二位獨立董事候選人；台新金今（24）日晚間特地發布新聞稿指出，「對於ISS的支持，敬表感謝」。

台新金指出，寶佳集團多次以新聞操作攻擊台新金控並傷害經營團隊，又高調的在國內金融機構四處插旗，另回顧寶佳資產管理公司成立以來，短暫的投資歷史，對幾家金融機構的投資未具長期承諾，且事實證明是短期操作，「寶佳集團這些不適的行逕，確實不宜進入本公司董事會」。

台新金也提到，寶佳資產經理人唐楚烈之前受財政部指派任職彰銀總經理時，不斷制肘台新金為妥適處理彰銀案所提的建議，傷害台新金的股東權益；面對寶佳集團，台新金有責任強力捍衛公司暨股東權益。