70歲以上高齡者買保單最快明年起要錄音錄影

2018-05-24 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



金管會保險局副局長蔡麗玲今天(24日)表示，針對70歲以上「高齡保戶」保險招攬爭議，保險局已決定修改投資型保單銷售應注意事項，即未來保險公司向70歲以上高齡者招攬保單時，投保過程須「錄音錄影」。

蔡麗玲表示，保險局在「今年底之前」會完成法規修正，但會給業者緩衝時間，最快應在明、2019年才會實施。

目前壽險業針對70歲以上保戶行銷保單，雖有「事後電訪 確認」機制，但無法杜絕相關行銷爭議，因為有些高齡者可能「瞞著家人」自行投保，等到家人發現老人家砸了大筆資金買保險，或者買到不保本的投資型保單時，可能已經來不及了。

另外，近日有南山人壽業務人員兼保戶向媒體爆料，指南山人壽在2008 年時，發行一檔連結由當時巴克萊銀行英國總行發行結構型商品的「投資型保單」，銷售時說保單「保證保本、最高鎖利」，但保單到期並未保本。蔡麗玲表示，已要求南山人壽善盡消費者保護，並妥善處理，也會了解銷售有無不當之處。不過，投資型保單本來就自負盈虧，無「保本」可能。

南山人壽則表示，根據這張南山人壽登峰造極變額壽險保單條款約定，所連結的結構型債券投資標的，到期時將「保證期滿淨值」為此投資標的投資期間歷史最高淨值，南山人壽都有依約履行。