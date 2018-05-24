重返歐陸拔頭籌 台銀成立法蘭克福辦事處

2018-05-24 16:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



台灣銀行法蘭克福代表人辦事處於5月23日在德國法蘭克福正式開業，成為近年第一家於德國開設據點的台資銀行，台銀董事長呂桔誠親赴德國法蘭克福主持開幕酒會，德國黑森州財政部副部長Dr. Martin Worms、法蘭克福副市長Mr. Markus Frank及我國駐德大使謝志偉共同剪綵，德國央行及我國金管會倫敦辦事處亦參與盛會。

台銀表示，著眼德國於歐洲大陸舉足輕重之政經地位，法蘭克福居歐陸金融中心及交通樞紐的優勢 ，規劃設立法蘭克福辦事處，並順利獲得德國聯邦金融監管局(BaFin)核准，法蘭克福辦事處成立將使台銀在歐洲的布局，由倫敦分行延伸至歐陸。

台銀表示，法蘭克福辦事處成立後，將可深入了解歐陸商情及財經發展脈動，並與倫敦分行及OBU整合服務客戶，拓展歐洲市場，也將與當地指標金融機構深入合作，發揮優勢互補功能，共創雙贏 。