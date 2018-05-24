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布吉納法索宣布和我斷交 邦交國剩18國

新台幣升3分 收29.930元

2018-05-24 18:34中央社 台北24日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收29.930元，升3分，成交金額6.15億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為29.949元，最高29.910元、最低29.964元。

新台幣外匯
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

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