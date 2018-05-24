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公寓保全性侵14歲少女 法院判所屬公司300億元天價賠償

部會接力「拔管」 爺們！誰管經濟、民生？

新台幣開盤 升值1.1分

2018-05-24 09:13經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今天早盤以29.949元兌1美元，升值1.1分開出；新台幣昨天終場以29.960元兌1美元，貶值3.8分作收，今早開盤則升值。

新台幣
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

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