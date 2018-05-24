新台幣開盤 升值1.1分

相關新聞
李紀珠年薪3到5千萬元 實際領不到這麼多2018-05-24 05:55
銀行推出機器人客服 24小時隨你問2018-05-24 09:32
銀行機器人客服 提供24小時服務2018-05-24 06:10
財金雙長：未來不派卸任官員任職受監理機構2018-05-24 03:24
產金分離 富邦被要求說明2018-05-24 00:51
掃除財金幫？ 金管會訂轉任紅線2018-05-24 00:51
金金分離規範 擴及自然人2018-05-24 00:51
公家延攬人才 愈來愈難2018-05-24 00:49
顧立雄談卸任後 不去金融業任職2018-05-24 00:49
仲裁勝訴 幸福壽60億元將追回2018-05-24 00:48
普華：私募基金躍併購要角2018-05-24 00:48
4月新增房貸 大減100億2018-05-24 00:48
個人信貸利率 殺到0.68％2018-05-24 00:48
台幣 探30元大關2018-05-24 00:35
富邦「產金不分離」？ 金管會要查2018-05-24 00:31
顧立雄：卸任後不接金融機構案子2018-05-24 00:26
顧立雄表態 卡「財金幫」2018-05-24 00:05
30萬保額「低消」 小額終身壽險熱賣2018-05-23 22:01
顧立雄：富邦若違反產金分離 最重可解任董事職務2018-05-23 20:21
清明連假影響 5大行庫新增房貸月減逾百億2018-05-23 20:05
櫃買中心通過4檔債券ETF指數資格認可2018-05-23 20:04
吸引泰國台商鮭魚返鄉 台灣有3優勢2018-05-23 19:57
台新摩根大通新興市場債券ETF 明掛牌2018-05-23 19:45
投資環境風險評比 台灣名列全球第四2018-05-23 19:39
美元強彈 新台幣震盪收貶回測30元大關2018-05-23 19:37
4月五大銀行新承作房貸金額減少104億元2018-05-23 19:21
第一金人壽推130萬元升級版小額終身險2018-05-23 18:21
台股上萬點助攻 今年零售業營收旺2018-05-23 18:20
產經不分離燒到富邦金 金管會一個月內處置2018-05-23 16:00
第24屆中部傑出經理獎 眾程總經理張耿彰等四人當選2018-05-23 15:48
八年級生省錢術／對婚禮不期待 終極目標是買房2018-05-23 14:14
八年級生省錢術／不辦婚宴 登記就好2018-05-23 14:12
顧立雄、曾銘宗承諾：卸金管會主委會自制2018-05-23 14:10
顧立雄瓦解財金幫第一步 官員退休後不宜任公股董監2018-05-23 14:07
產金不分離燒到富邦金 立委要金管會1個月內處置2018-05-23 14:07
顧立雄：台新金彰銀沒有金金分離疑慮2018-05-23 13:22
幸福人壽海外藏款 顧立雄：剩60億元會設法追回2018-05-23 12:43
砍「財金幫」？ 金管會官員將不能做行庫公股代表2018-05-23 12:41
若回鍋當律師 顧立雄：不接金融機構委託2018-05-23 11:08
熱門文章
違法進口貨物 國貿局禁止大創2年不能進貨2018-05-23 13:05
信義房屋：買方能力未改善 房價長期盤整2018-05-23 10:21
璞園董座：房市要盤多久 年底選舉是關鍵2018-05-23 12:09
李紀珠年薪3到5千萬元 實際領不到這麼多2018-05-24 05:55
金金分離、產金分離 富邦金蔡家兄弟也中槍2018-05-23 14:10
員工被爆公器私用打電動 中油回應「已口頭告誡」2018-05-23 10:24
傳台積電開始量產新iPhone的A12晶片2018-05-23 09:41
IMD世界競爭力評比台灣退三名 輸中國大陸2018-05-24 08:56
新iPhone啟動備貨 台積A12蘋單傳量產2018-05-24 02:18
公股董總年齡上限花八年建立 立委：民進黨一年就打破2018-05-23 13:02
大創遭嚴懲 兩年不准進口2018-05-24 02:18
聯發科P60表現超乎預期 再推P22搶市2018-05-23 11:41
零售通路三雄 爆烘焙大戰2018-05-24 02:18
大創百貨遭廢止出進口的許可證2018-05-23 16:09
新iPhone引爆商機 鏡頭、3D感測業績將增溫2018-05-24 02:18
台勝科：12吋矽晶圓價格 可望兩位數成長2018-05-23 20:00
核一廠除役之路卡關 台電：本周提出訴願2018-05-23 11:16
顧立雄瓦解財金幫第一步 官員退休後不宜任公股董監2018-05-23 14:07
八年級生省錢術／不辦婚宴 登記就好2018-05-23 14:12
和平電廠破管供電吃緊 大潭電廠七號機恢復供電2018-05-23 14:23
未達節電目標電費加成計算 行政院：為鼓勵節電2018-05-23 12:09
顧立雄：富邦若違反產金分離 最重可解任董事職務2018-05-23 20:21
IMD排名退步 國發會：結構問題沒法馬上解決2018-05-24 03:25
中鋼盤價可望連四漲 十年最旺2018-05-24 02:18
掃除財金幫？ 金管會訂轉任紅線2018-05-24 00:51
幸福人壽海外藏款 顧立雄：剩60億元會設法追回2018-05-23 12:43
顧立雄：台新金彰銀沒有金金分離疑慮2018-05-23 13:22
立委要求卸任後不再接公司委託案 顧立雄：退休算了2018-05-23 10:54
每天滑手機浪費電？ 非核家園這樣才能實現2018-05-23 12:35
砍「財金幫」？ 金管會官員將不能做行庫公股代表2018-05-23 12:41
30萬保額「低消」 小額終身壽險熱賣2018-05-23 22:01
歌詞寫天大地大「部長雄大」 財長許虞哲稱覺得被害到2018-05-23 12:33
永大經營權之爭 兩派開火2018-05-24 02:18
再槓台電！新北市府籲速將核一乾貯設施重新送審2018-05-23 16:41
友達展Mini LED面板 市場聚焦年底量產2018-05-23 10:37
大愛電視為「和諧」下架智子之心 NCC不同意2018-05-23 14:43
產金不分離燒到富邦金 立委要金管會1個月內處置2018-05-23 14:07
銀行機器人客服 提供24小時服務2018-05-24 06:10
中科二林園區環評過關 可增2.5萬就業人口2018-05-23 20:05
世界競爭力評比台被陸超越 國發會：政府仍堅持改革2018-05-24 08:43
留言