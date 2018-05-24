李紀珠年薪3千萬到5千萬元 實際領不到這麼多

2018-05-24 05:55 聯合報 記者 聯合報 記者 賴昭穎 ╱即時報導



6月股東常會前，各家金控最新年報出爐，金控經理人薪酬備受矚目。民營金控總經理「一年薪酬(董事酬勞加員工薪酬)」，一向以中信金控排名最前，富邦金、新光金、國泰金總經理年薪也在3000萬到5000萬元之間。

目前已揭露年報的金控中，以中信金控總經理吳一揆年薪1億以上最高，開發金年報到23日為止，還未上傳，但根據中壽年報，身兼開發金總經理的中壽董事長王銘陽，去年薪酬在5000萬到1億元，富邦金總經理韓蔚廷、國泰金總經理李長庚、新光金副董李紀珠年薪都在3000萬~5000萬元，台新金總經理林維俊年薪1500萬~3000萬元。

新光金控因為3名獨董對副董李紀珠薪酬持不同看法，稍早前引發市場熱議。根據新光金年報揭露，李紀珠含董監酬勞及員工薪酬年收入在3000萬到5000萬元之間，與新光金董事長吳東進同一等級，外界形容她是「新光金史上最高薪受僱者」。

但有人幫李紀珠打抱不平。相關人士表示，李紀珠今年3月才辭去新光金控總經理職務，但去年除擔任新光金總經理、還兼任金控副董及新光人壽副董3個職務，並非只擔任1個職務，這筆3000萬到5000萬薪酬中，有很大一部分(近千萬元)是先行計入的長期激勵獎金，若離職就領不到；由於多數金控高階經理人都是與公司簽約，且也多半會在一定期間內離職，不會待到退休，所以「實際上拿不到這麼多錢」。