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30萬保額「低消」 小額終身壽險熱賣

2018-05-23 22:01聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

2017年開賣即獲得廣大回響的小額終身壽險，至2017年底有效契約超過35萬件，保費收入超過43億。第一金人壽去年Q3也推出此項商品，在各合作通路也是買氣強強滾，累計至年底就售出了3,000餘件，保費收入高達約6,000萬元。

小額終身壽險主打保費便宜、投保門檻低、一生限定購買一張，除了每個特點都深得民眾的心，更重要的應是在於民眾普遍認為壽險保障有提高的必要，第一金人壽總經理林元輝表示，在國人平均保障偏低的情況下，小額終身壽險的30萬保額只能算是人生「低消」，民眾應該更積極的補足保障缺口，才能在不同的人生階段抵禦高低起伏的風險。

繼珍愛小額終身壽險，第一金人壽再推出「升級版」珍愛人生終身壽險，保留了門檻低的特點，被保險人只要符合兩項健康告知事項即可投保，而且保額拉高至50萬到100萬元，有更具彈性的保額供民眾選擇，如果是尚未購買小額終身壽險的民眾，可以以珍愛系列商品一次規劃保額至130萬元，簡便又快速，保額的平均取得成本又相對較低，讓民眾能輕鬆增加保障。

舉例而言，28歲的劉小姐去年投保了保額30萬元的珍愛小額(20年繳)，每天保費只要兩瓶養樂多的費用；在同年年底完婚的她考量往後的家庭責任，於是又購買了珍愛人生終身壽險100萬元(20年繳)，每天保費只要一杯拿鐵咖啡的費用，兩項合計130萬元的終身保障，只花劉小姐每天不到100元。

珍愛人生終身壽險除了保額提高、告知事項簡單，還多了豁免保費的貼心設計，保戶繳費期間如果不幸因為意外或疾病導致無法繼續工作、收入中斷，豁免保費條款可以幫助保戶不必再繳交保費，也不用擔心保單會失去效力。

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