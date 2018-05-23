4月五大銀行新承作房貸金額減少104億元

2018-05-23 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



受四月適逢清明連假、工作天數減少及低利率的青安貸款比重下滑影響，中央銀行今天公布，四月五大銀行新承做房貸金額為三四○點九八億元，月減一○四點三八億元，新承作房貸利率為百分之一點六二九，月增○點○○一個百分點，終止利率連二個月下降。

今年前四月六都移轉棟數，較去年同期增百分之五點八；根據信義房價指數，四月雙北房價年增率都呈小幅成長。央行經濟研究處副處長吳懿娟指出，從移轉棟數來觀察，前年交易量最差，去年因建商讓利使交易回溫，今年目前看來「還ＯＫ」。

四月五大銀行新承作房貸金額下降但利率上升，房市是否脫離谷底？吳懿娟表示，市場仍以自住需求為主。不動產持有稅提高後，影響投資客的進場意願，各機關會密切關注房市變化。

四月五大行庫新承做房貸利率為百分之一點六二九，○點○○一個百分點，吳懿娟表示，四月行庫新承做低利率的青年安心成家貸款比重略為降低，導致整體新承做房貸利率微幅上揚。

對於部分銀行祭出百分之一點五六的房貸利率搶客，吳懿娟說，銀行積極爭取優質客戶，且房貸有擔保品，銀行承作的風險比較低。

央行統計，四月新承做青安貸款金額為五十七億元，占整體新承做房貸的百分之十六點八，較三月的七十五點四億元、百分之十六點九下滑。

台銀、土銀、合庫銀、華銀與一銀等五大銀行，整體房貸市占率約達四成，五大銀行新承做房貸的金額與利率變動情況，被視為房市指標。