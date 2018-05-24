財金雙長：未來不派卸任官員任職受監理機構

2018-05-24 03:24 中央社 台北23日電



金管會主委顧立雄今天表示，金管會局處首長卸任後「不適宜」派任至受監理單位擔任董總等職。財政部長許虞哲說，財政部非金融監理機關，卸任官員無旋轉門問題，但未來也不會派任。

許多財金部會主管機關官員卸任後，直接轉到公股銀行或是金融機構擔任要職，被外界稱為「財金幫」，也引發不少批評。

時代力量立委徐永明今天在立法院財政委員會質詢財金首長，表示許多財金部會官員利用法規漏洞，卸任後先到國營金融機構「過水」，3年後再轉至民營金融機構任職。例如華南金控董事長吳當傑曾任金管會副主委、財政部政務次長，卸任後到土銀當董事長，再轉任華南金控董事長；彰銀董事長張明道亦曾任金管會銀行局長，卸任後也先到台銀當總經理，使公務人員「旋轉門條款」形同虛設。

顧立雄答詢表示，原本是金管會局處首長，卸任後派出去當受監理單位的董總，確實不適宜，金管會將建議財政部，未來從金管會退休的副主委、局處長等公務人員，都不要派去當公股代表。

許虞哲表示，財政部非金融監理機關，政務次長也不監理金融，因此沒有旋轉門問題。徐永明追問，難道國庫署沒有管公股銀行？許虞哲回應，國庫署只是公股的「股權管理」機關，但他也表示，未來不會派卸任官員到公股金融機構任職。

不過，許虞哲在財委會中場休息時間回應記者詢問，指出國營銀行董總派任權責在行政院，並非由財政部主導，但財政部並非金融監理機關，「這一塊很清楚」。