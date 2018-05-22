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金管會發布國銀首季海外獲利 大陸打敗新南向

2018-05-22 20:00聯合報 記者孫中英╱即時報導

金管會今天(22日)表示，今、107年第1季全體銀行業資產及淨值規模續創新高，國銀第1季銀行業稅前盈餘959.3億元，較去年同期增加46.6億元或5.1%，其中本國銀行獲利860.4億元，年增67.5億元或8.5%。

金管會表示，今年第1季底，銀行業資產總額達60兆6,681億元，為歷年新高，銀行業資產規模已連續3個月逾60兆元，較去年同期增加3兆524億元或5.3%；銀行業第1季底淨值規模首次逾4兆元，達4兆25億元，亦較去年同期增加2,758億元或7.4%。

另外，今年第1季底銀行業存款餘額39兆3,430億元，放款餘額29兆1,320億元，放款餘額較上季增加0.9%「大於」存款增幅，也是去年第4季以來，放款季增率首次大於存款，「存放比」達74.05%，較去、106年第4季上升0.42個百分點。

在國銀海外獲利部分，金管會表示，今年第1季底國銀485個海外分支機構獲利151億元，較去年同季增加13億元，其中亞洲地區394個據點，盈餘達128億元、增加21億元，占總海外分支機構盈餘的84.8%。亞洲地區，又以香港70億元、中國大陸18億元、日本15億元及新加坡9億元等地區獲利較高。

由於人民幣今年回穩，國銀在大陸首季獲利雖僅18億元、卻較去年同期成長高達71%，國銀在「新南向18國市場」今年首季獲利雖有28.3億，但獲利年增率為64.5%，形成大陸單一市場獲利成長，打敗新南向18國情況。

金管會發布國銀最新獲利情況。記者孫中英／攝影
金管會發布國銀最新獲利情況。記者孫中英／攝影
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