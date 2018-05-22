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70多名學生赴陸要他推薦 武陵建中校長遭部會致電關切

新建每股淨值回票面 23日起恢復融資券

2018-05-22 17:03中央社 台北22日電

台灣證券交易所審核上市公司第1季財報每股淨值資料，宣布新建自23日起，恢復融資券交易。

證交所表示，包括國碩、六福、同泰則因每股淨值已經低於票面10元，自23日起暫停融資券交易。

至於互億每股淨值低於票面，但因已列為全額交割股，繼續停資券交易處分。

全額交割財報證交所
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