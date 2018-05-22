親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

和沛科技減資99.99% 翟神發聲明回應了

悲劇！基隆夫妻疑互砍倒浴室 無呼吸心跳送醫搶救

新台幣午盤升值5.4分 暫收29.938元

2018-05-22 12:29經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今（22）日午盤以29.938元兌1美元，升值5.4分暫收，成交金額為4.22億美元。

新台幣昨日終場以29.992元兌1美元，貶值8分作收，距離30元整數關卡只差一小步，市場都在關切新台幣何時貶破30元大關，但是今日新台幣止跌反彈，早盤以29.950元兌1美元，升值4.2分開出。

新台幣開高走高，盤中最高來到29.924元兌1美元，最低則是29.958元，午盤升值5.4分。

日圓從上午的111.07，至中午來到110.81日圓；韓元中午來到1,077.38附近。

新台幣日圓
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

影／新台幣兌美元何時見3字頭？專家：五月底有機會！

2018-05-22 12:15

美元牌告價 全面重返3字頭

2018-05-22 01:51

流血價 房貸利率殺到1.56%

2018-05-22 01:29

因應數位轉型 近9成受訪保險業務爭取放寬線上投保

2018-05-22 05:44

調查顯示 一半CEO認為遲早將受網路攻擊

2018-05-22 12:31

玉山銀建議有效運用行動交易系統 掌握投資機會

2018-05-22 11:14

合庫房貸餘額今年成長目標3% 零成長畫句號

2018-05-22 09:59

人民幣中間價上調53基點

2018-05-22 09:32

新台幣開盤 升值4.2分

2018-05-22 09:17

國泰金調查：股市樂觀情緒連三月降溫

2018-05-22 02:24

桂先農籲盡速修法 降低衝擊

2018-05-22 02:24

投信旗下私募基金開放融資

2018-05-22 02:24

劉光卿 任法興銀台灣區總座

2018-05-22 02:24

因應IFRS 17 保發中心設資訊平台

2018-05-22 02:24

台新：有向金管會報備過

2018-05-22 02:24

寶佳條款 攪亂金融業

2018-05-22 02:23

金金分離 董事兼任擬擴大規範

2018-05-22 02:23

大同現增案 公司：儘速補充說明

2018-05-22 02:14

大同現增案 金管會不放行

2018-05-22 02:14

史上最長 金融帳連31季淨流出

2018-05-22 01:53

房貸低利戰 外銀參一腳

2018-05-22 01:28

房貸利率殺到流血…出現1.5字頭

2018-05-21 23:10

接軌17號準則 南韓估增資上兆台灣拉高無風險報酬率

2018-05-21 21:54

合庫銀最快第3季網銀 將推出刷臉辨識

2018-05-21 21:19

匯銀主管：新台幣兌美元匯率 明天可能到三字頭

2018-05-21 20:17

彭雪芬案例 讓金管會發現法條設計有漏洞

2018-05-21 19:07

外資上週買超54億 投信：升息與油價是指標

2018-05-21 16:55

出口商擋駕 新台幣貶8分收29.992元

2018-05-21 16:13

外幣現鈔供應商剩一家 央行：不影響民眾換匯

2018-05-21 15:53

富邦攜手台灣大車隊 區塊鏈叫車下車不用付錢

2018-05-21 15:52

法興銀行換老總 劉光卿出任

2018-05-21 15:49

吳澄清成彰銀第3大民股 財政部：密切關注

2018-05-21 15:06

IFRS 17恐衝擊保險業 保發中心擬建資訊共享雲因應

2018-05-21 14:44

保發中心建大數據資料庫 完整金融雲拼圖

2018-05-21 13:34

新台幣午盤貶6.8分 暫收29.980元

2018-05-21 12:15

立委爆中華郵政拒視障者加保 金管會要求說明

2018-05-21 12:09

失明者遭中華郵政拒保 金管會要約談

2018-05-21 12:05

國際保險資本標準明年公布 保發建議與國際接軌

2018-05-21 11:13

台新金前10大股東 國泰人壽降低持股到1.71%

2018-05-21 11:07
看更多

熱門文章

流血價 房貸利率殺到1.56%

2018-05-22 01:29

房貸抵稅2個動作省很大 有錢人也愛用

2018-05-22 09:00

北市700億元土地 沒人繼承

2018-05-22 01:57

鴻海富智康砸18.6億元 深耕諾基亞品牌手機

2018-05-21 20:47

匯銀主管：新台幣兌美元匯率 明天可能到三字頭

2018-05-21 20:17

美元牌告價 全面重返3字頭

2018-05-22 01:51

特斯拉順產 台系鏈出貨衝

2018-05-22 02:14

廣達布局有成 通吃三巨頭雙R訂單

2018-05-22 02:08

彭雪芬案例 讓金管會發現法條設計有漏洞

2018-05-21 19:07

法人：台積電技術領先 晶圓代工龍頭穩固

2018-05-21 17:22

外幣現鈔供應商剩一家 央行：不影響民眾換匯

2018-05-21 15:53

跳電非缺電 沈榮津：台電會儘速提出汰舊換新計畫

2018-05-21 16:34

改名了 無實體電子發票未來叫「雲端發票」

2018-05-22 07:00

大樓、公寓比一比 雙北這兩區價差三成最多

2018-05-22 08:57

吳澄清成彰銀第3大民股 財政部：密切關注

2018-05-21 15:06

出口商擋駕 新台幣貶8分收29.992元

2018-05-21 16:13

沒人繼承的土地…先列管15年 再公開標售

2018-05-22 01:57

潤泰精材攻風電灌漿材 商機百億

2018-05-22 02:14

聯發科傳遭高通搶單 2外資評等不變

2018-05-21 13:37

世界最美咖啡館進駐台中新光三越 搶攻貴婦頂級市場

2018-05-21 15:04

房貸利率殺到流血…出現1.5字頭

2018-05-21 23:10

報稅驚見扣繳憑單多出40K 公司回：你不用繳稅沒差

2018-05-22 11:38

房貸低利戰 外銀參一腳

2018-05-22 01:28

越南台塑河靜鋼廠 順利產出第一爐鐵水

2018-05-21 14:43

上網賣屋這招最有效 多三成網友點閱

2018-05-22 10:59

傳產發威 4月外銷訂單同期新高

2018-05-22 01:57

特斯拉Model 3標榜大眾車…價格不親民

2018-05-22 02:14

光碟雲端儲存題材威 被動元件模式唱旺

2018-05-21 12:48

接軌17號準則 南韓估增資上兆台灣拉高無風險報酬率

2018-05-21 21:54

名家觀點／獨立董事的知其所以然

2018-05-22 02:00

群創：陸廠擴產 短期影響不大

2018-05-22 02:08

房貸利息扣除 戶籍須遷入

2018-05-22 02:17

裁員風波？ 群創：汰弱留強

2018-05-21 14:39

亞太轉盈時間點 市場關注

2018-05-22 02:08

來台旅客季增7.8% 旅行收入增加33.95億元

2018-05-21 20:48

科技巨頭齊看好 AI精準醫療風起雲湧

2018-05-21 16:00

國人最愛德國車 匈牙利異軍突起

2018-05-21 14:39

71萬件透過健保卡報稅 比去年增四成

2018-05-22 02:17

法興銀行換老總 劉光卿出任

2018-05-21 15:49

亞太打造5G+8K生態鏈

2018-05-22 02:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top