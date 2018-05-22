新台幣午盤升值5.4分 暫收29.938元

2018-05-22 12:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



新台幣今（22）日午盤以29.938元兌1美元，升值5.4分暫收，成交金額為4.22億美元。

新台幣昨日終場以29.992元兌1美元，貶值8分作收，距離30元整數關卡只差一小步，市場都在關切新台幣何時貶破30元大關，但是今日新台幣止跌反彈，早盤以29.950元兌1美元，升值4.2分開出。

新台幣開高走高，盤中最高來到29.924元兌1美元，最低則是29.958元，午盤升值5.4分。

日圓從上午的111.07，至中午來到110.81日圓；韓元中午來到1,077.38附近。