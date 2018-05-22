大樂透連21槓 頭獎上看6.6億元

2018-05-22 09:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



大樂透連21槓，今（22）日又要開獎，頭彩獎金上看6.6億元，若一人獨得，將是歷來第三高頭彩獎金。

根據台彩統計，最高大樂透頭彩是2011年2月8日的18.22億元，但當時有五注中獎，每注分到獎金3.64億元。

若以單注獎金來看，本次大樂透如果頭彩一注獨得，獎金有機會成為史上第三高；根據資料顯示，單注頭彩獎金最高是2009年6月9日的9.37億元，其次是2007年2月23日的7.26億元。