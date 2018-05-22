新台幣開盤 升值4.2分

2018-05-22 09:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



新台幣今（22）日早盤以29.950元兌1美元，升值4.2分開出。

新台幣昨日重貶8分，以29.992元兌1美元作收，逼近30元整數關卡，但今早以升值態勢開出。