因應數位轉型 近9成受訪保險業務爭取放寬線上投保

2018-05-22 05:44 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



金管會常喊金融科技轉型，但保險這一塊，似乎動作較慢。根據IFPA保險與理財規劃人員協會委託「好險網」，針對保險業務人員所做的問卷調查，有高達86.2%、近9受保險業務人員都希望金管會，能放寬保險業務員在網路上的招攬限制，不要再管這麼多了。

好險網此次針對保險業務人員進行線上問卷調查，調查時間僅3天，但獲得廣大保險業務人員回應，回收有效問卷共計5,780分，也反映出保險業務員對保險科技所帶來的衝擊，相當關心。

IFPA理事長暨「好險網」科技公司董事長劉先覺表示，回收問卷中顯示，有86.5%的保險業務人員，都意識到數位科技所帶來的威脅，但有高達98.4%的人都抱著「正面迎戰」態度，希望藉多元化學習，提升自己競爭力。

但為真正落實整體產業進步，調查也發現，大部分的保險業務人員都希望政府「放寬」網路投保及相關招攬規範。好險網表示，有高達86.2%受訪者表示，「希望主管機關能放寬保險業務員在網路上的招攬限制」，畢竟數位化時代已經來臨，民眾已相當習慣在線上蒐尋資料或下單買賣。唯有政府與產業都「全面數位升級」，才能共創全體保戶、保險產業及國家發展三贏局面。

另外，金管會至今僅核准5家壽險公司可兼營財富管理業務，但有高達97.6%受訪業務員，希望政府能給予「更多元化與彈性銷售各種財管商品的開放平台」，以提高保險業在金融市場上的整體競爭力。