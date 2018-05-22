國泰金調查：股市樂觀情緒連三月降溫

2018-05-22 02:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／台北報導



國泰金昨（21）日發布5月國民經濟信心調查結果，經濟信心與股市樂觀情緒連三個月降溫，分別創下近16個月與29個月新低，民眾風險偏好漸趨保守。對於未來股市樂觀程度下降，也影響民眾今年參與除權息的意願，近43%意願低。

國泰金經濟研究處協理陳欽奇表示，最新發布3月景氣對策信號減少1分，5月對民眾景氣現況樂觀指數連三個月下降至-26.7，來到近16個月低點，展望未來樂觀指數也降至-27.8，創下近29個月新低。就業現況與展望悲觀，分別下降到近9個月與近15個月低位水準。薪資上漲預期有明顯降低，顯示民眾對景氣及勞動市場的看法更加保守。此外，受到信心減弱影響，大額消費意願指數滑落至0.3，來到近8個月低點，耐久財消費意願同步下滑。

雖然美國股市第1季獲利展望仍偏樂觀，但中美貿易疑慮加上中東地緣政治緊張加劇，調查期間國際股市出現大震盪，台股位處相對低位。民眾對經濟與就業前景信心下降，5月股市樂觀指數連續三個月滑落至-29.2，來到近一年半新低位。風險偏好指數連續四個月下滑至-7.1，處在近十個月低點。

據國泰金調查，民眾對今年是否參與除權息，意願較高者23.5%，意願低者達42.8%，未決定者33.7%，相較2014年5月時調查時，意願較高者20.5%，意願低者49%，顯示今年民眾參與除權息意願較低。