親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

國泰金調查：股市樂觀情緒連三月降溫

2018-05-22 02:24經濟日報 記者葉憶如／台北報導

國泰金昨（21）日發布5月國民經濟信心調查結果，經濟信心與股市樂觀情緒連三個月降溫，分別創下近16個月與29個月新低，民眾風險偏好漸趨保守。對於未來股市樂觀程度下降，也影響民眾今年參與除權息的意願，近43%意願低。

國泰金經濟研究處協理陳欽奇表示，最新發布3月景氣對策信號減少1分，5月對民眾景氣現況樂觀指數連三個月下降至-26.7，來到近16個月低點，展望未來樂觀指數也降至-27.8，創下近29個月新低。就業現況與展望悲觀，分別下降到近9個月與近15個月低位水準。薪資上漲預期有明顯降低，顯示民眾對景氣及勞動市場的看法更加保守。此外，受到信心減弱影響，大額消費意願指數滑落至0.3，來到近8個月低點，耐久財消費意願同步下滑。

雖然美國股市第1季獲利展望仍偏樂觀，但中美貿易疑慮加上中東地緣政治緊張加劇，調查期間國際股市出現大震盪，台股位處相對低位。民眾對經濟與就業前景信心下降，5月股市樂觀指數連續三個月滑落至-29.2，來到近一年半新低位。風險偏好指數連續四個月下滑至-7.1，處在近十個月低點。

據國泰金調查，民眾對今年是否參與除權息，意願較高者23.5%，意願低者達42.8%，未決定者33.7%，相較2014年5月時調查時，意願較高者20.5%，意願低者49%，顯示今年民眾參與除權息意願較低。

國泰金景氣對策信號
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

美元牌告價 全面重返3字頭

2018-05-22 01:51

流血價 房貸利率殺到1.56%

2018-05-22 01:29

桂先農籲盡速修法 降低衝擊

2018-05-22 02:24

投信旗下私募基金開放融資

2018-05-22 02:24

劉光卿 任法興銀台灣區總座

2018-05-22 02:24

因應IFRS 17 保發中心設資訊平台

2018-05-22 02:24

台新：有向金管會報備過

2018-05-22 02:24

寶佳條款 攪亂金融業

2018-05-22 02:23

金金分離 董事兼任擬擴大規範

2018-05-22 02:23

大同現增案 公司：儘速補充說明

2018-05-22 02:14

大同現增案 金管會不放行

2018-05-22 02:14

史上最長 金融帳連31季淨流出

2018-05-22 01:53

房貸低利戰 外銀參一腳

2018-05-22 01:28

房貸利率殺到流血…出現1.5字頭

2018-05-21 23:10

接軌17號準則 南韓估增資上兆台灣拉高無風險報酬率

2018-05-21 21:54

合庫銀最快第3季網銀 將推出刷臉辨識

2018-05-21 21:19

匯銀主管：新台幣兌美元匯率 明天可能到三字頭

2018-05-21 20:17

彭雪芬案例 讓金管會發現法條設計有漏洞

2018-05-21 19:07

外資上週買超54億 投信：升息與油價是指標

2018-05-21 16:55

出口商擋駕 新台幣貶8分收29.992元

2018-05-21 16:13

外幣現鈔供應商剩一家 央行：不影響民眾換匯

2018-05-21 15:53

富邦攜手台灣大車隊 區塊鏈叫車下車不用付錢

2018-05-21 15:52

法興銀行換老總 劉光卿出任

2018-05-21 15:49

吳澄清成彰銀第3大民股 財政部：密切關注

2018-05-21 15:06

IFRS 17恐衝擊保險業 保發中心擬建資訊共享雲因應

2018-05-21 14:44

保發中心建大數據資料庫 完整金融雲拼圖

2018-05-21 13:34

新台幣午盤貶6.8分 暫收29.980元

2018-05-21 12:15

立委爆中華郵政拒視障者加保 金管會要求說明

2018-05-21 12:09

失明者遭中華郵政拒保 金管會要約談

2018-05-21 12:05

國際保險資本標準明年公布 保發建議與國際接軌

2018-05-21 11:13

台新金前10大股東 國泰人壽降低持股到1.71%

2018-05-21 11:07

保發中心：無人車對產險業衝擊大

2018-05-21 11:07

彰銀冒出民股威脅 財政部：寶佳不能、吳澄清也不能

2018-05-21 10:58

新台幣開盤 貶值3.8分

2018-05-21 09:30

寶佳第3封公開信 進入台新董事會立即處理彰銀案

2018-05-21 06:20

彩券經銷商之子 推動善的循環

2018-05-21 03:01

台彩祭七招 力抗產業逆風

2018-05-21 03:01

台新：看到寶佳完整說法再回應

2018-05-21 03:01

富邦證總座專訪／從營業員到總經理 充實專業不斷成長

2018-05-21 01:30
看更多

熱門文章

孩子若想錢多事少離家近 郭台銘：隔天就打斷他腿

2018-05-21 09:23

北市蟻居族好心酸...一坪大房間最高月租9K

2018-05-21 12:04

政府查得到！ 海外所得要報稅…境內外基金 課稅大不同

2018-05-21 09:00

為8.8萬元免稅額搶扶養 小心被國稅局打臉補稅

2018-05-21 09:59

遭員工爆料裁員？ 群創：只是汰弱留強非裁員

2018-05-21 11:11

彰銀冒出民股威脅 財政部：寶佳不能、吳澄清也不能

2018-05-21 10:58

鴻海富智康砸18.6億元 深耕諾基亞品牌手機

2018-05-21 20:47

寶佳第3封公開信 進入台新董事會立即處理彰銀案

2018-05-21 06:20

匯銀主管：新台幣兌美元匯率 明天可能到三字頭

2018-05-21 20:17

小豪宅復活？ 新世界成交單價創近兩年北市新高

2018-05-21 11:00

外幣現鈔供應商剩一家 央行：不影響民眾換匯

2018-05-21 15:53

跳電非缺電 沈榮津：台電會儘速提出汰舊換新計畫

2018-05-21 16:34

法人：台積電技術領先 晶圓代工龍頭穩固

2018-05-21 17:22

吳澄清成彰銀第3大民股 財政部：密切關注

2018-05-21 15:06

彭雪芬案例 讓金管會發現法條設計有漏洞

2018-05-21 19:07

台新金前10大股東 國泰人壽降低持股到1.71%

2018-05-21 11:07

出口商擋駕 新台幣貶8分收29.992元

2018-05-21 16:13

聯發科傳遭高通搶單 2外資評等不變

2018-05-21 13:37

世界最美咖啡館進駐台中新光三越 搶攻貴婦頂級市場

2018-05-21 15:04

越南台塑河靜鋼廠 順利產出第一爐鐵水

2018-05-21 14:43

裁員風波？ 群創：汰弱留強

2018-05-21 14:39

光碟雲端儲存題材威 被動元件模式唱旺

2018-05-21 12:48

高雄親水宅澄清湖「芳崗水問」吸人氣 市場注目

2018-05-21 10:37

接軌17號準則 南韓估增資上兆台灣拉高無風險報酬率

2018-05-21 21:54

來台旅客季增7.8% 旅行收入增加33.95億元

2018-05-21 20:48

高溫用電量創今年第3高 台電重金鼓勵節電

2018-05-21 17:55

國人最愛德國車 匈牙利異軍突起

2018-05-21 14:39

中美貿易停火 經濟部：我國一大利多

2018-05-21 18:47

科技巨頭齊看好 AI精準醫療風起雲湧

2018-05-21 16:00

美中貿易戰中國讓步 台灣替代效益恐降低

2018-05-21 20:27

魏德聖加持 台南建案「水悅灣」掀導演熱

2018-05-21 11:34

企業危機！違反營業秘密法 今年較去年激增四成

2018-05-21 14:39

友達SID秀全系列高規LTPS面板 重新定義行動智慧生活

2018-05-21 14:34

富邦攜手台灣大車隊 區塊鏈叫車下車不用付錢

2018-05-21 15:52

美中貿易磋商聯合聲明後 對台灣最大的威脅是...

2018-05-21 12:19

影／中油要做電動機車電池 2年內量產

2018-05-21 19:58

立委爆中華郵政拒視障者加保 金管會要求說明

2018-05-21 12:09

法興銀行換老總 劉光卿出任

2018-05-21 15:49

國璽幹細胞新藥廠年底完成 董事長：朝量產邁進

2018-05-21 14:08

新台幣開盤 貶值3.8分

2018-05-21 09:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top