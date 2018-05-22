投信旗下私募基金開放融資

2018-05-22 02:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ／台北報導



金管會昨（21）日發函開放投信子公司經營的私募股權基金（PEF），可以借款，以利操作彈性，讓更多這類PEF投入綠能等產業；繼國泰投信後，已有兩家投信申請轉投資子公司，準備投入PEF業務。

金管會去年開放投信業以轉投資子公司方式，經營私募股權基金（PEF）業務，最近有不少業者反映，一般PEF可以借款，但投信事業透過子公司經營的PEF，卻不能借款，缺乏競爭力。

金管會昨天發函放寬限制，刪除投信子公司擔任普通合夥人的私募股權基金，不得向他人借款的限制。