桂先農籲盡速修法 降低衝擊

2018-05-22 02:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／台北報導



南韓提早台灣三年與國際同步實施IFRS17號公報，接軌後估保險業將增提約1.13兆資本、至少九家業者面臨巨額增資或被接管，保發中心董事長桂先農說，「台韓保單結構相似，韓國規模略大一些，台灣受影響層面也相當大」，如何因應目前沒有時間表，但希望「儘可能愈快愈好」。

立法委員昨（21）日赴保發中心考察並聽取報告，桂先農表示，亞洲保險業都有高利率保單問題，桂先農說，台灣相關模型技術比南韓先進，但17號公報特別要求資訊數據詳盡揭露，大保險公司沒問題，對小型保險公司負擔太重，但受個資法保護影響，國內保險資訊建立大數據資料庫相當困難，若要收集核保理賠及變更契約條件資料，保險法應修法配合，這部分金管會已著手相關程序。

桂先農說，17號公報很複雜，2021年國際正式實施，英國AIA ( Association of International Accountants ) 國際會計師公會與歐美保險業龍頭都為此事「很頭痛」 ，保發中心已設專案小組負責，並擬定三階段目標，光導入就耗費人力財力、找精算師總經理助陣。台灣還未提出時間表，希望評估與因應方式能「儘可能愈快愈好」。

依南韓保險研究中心（KIDI）於2016年10月估算，接軌後，南韓保險業將增提最多42兆韓元（約1.13兆台幣）資本，南韓估計將至少九家業者面臨巨額增資或被接管，南韓金融監督院（FSS）於2019起逐年降低責任準備金利率，實行一系列資本適足率RBC制度變革以接軌新制度，計算利率風險最長負債存續期間由20年延至25年。

【記者葉憶如／台北報導】台灣保險市場飽和，壽險滲透率全球第一，保發中心董事長桂先農提出改善三建言，他也警示產險業業務過度集中於汽車保險，2017年車險收入比重高達54.85%，「未來無人車量產上路之後，恐將對產險業造成重大衝擊」。

桂先農提三點建言，第一為鼓勵保險業者向美日學習、向外擴張，台灣保險業海外據點不到30個不如銀行業；二是建議壽險業可配合高齡少子化流潮，開發長照、年金與癌症、糖尿病都可保的弱體保單，正與衛福部合作研議；三是改善產險過度集中車險，否則「 未來谷歌、蘋果甚至華為無人車量產上路，生產製造商大數據與議價能力高過傳統產險公司，出事可自己理賠並保證。