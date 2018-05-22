因應IFRS 17 保發中心設資訊平台

2018-05-22 02:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／台北報導



保險事業發展中心董事長桂先農 本報系資料庫 分享 facebook 新國際會計準則IFRS 17（衡量保險合約負債）預計2021年全球適用，國內最快2024年導入，保險發展中心董事長桂先農昨（21）日憂心衝擊台灣保險業，需提早準備，保發中心已成立專案小組負責導入，並研擬比照聯徵中心、結算中心，分三階段建置保險資訊共享平台的金融雲，以大幅降低中小保險業成本。

立法院財委會昨天考察金管會周邊單位保險發展中心。桂先農說，銀行業有聯徵中心收集、整理、利用客戶信用資料，證券業也有集保結算所，而保險業卻缺乏類似平台，若要查詢投保情況，或當父母逝世後，子女要了解親屬投保情況，申請理賠時，都需自費向壽險公會申請，非常不利保戶。

經濟日報提供 分享 facebook 保發中心今年建立大數據原始資料庫為核心業務，擬規畫三大部分，一是保險公司財務業務資料；二是核保理賠及契約條件變更，三是保險商品資料。

桂先農說，因應17號公報上路，保發中心建立保險大數據資料庫，擬依三階段導入，一是業者申報資料、二是資料分析，第三階段才會提供服務。

IFRS 17影響，桂先農舉二例說明，他說，目前法定採純保費計算法，導入17號公報，發行年代久遠的高利率舊保單，將面臨發行日與現時環境利率不同的負利差，除非近期利率大幅上揚，否則預估負債將大增。

其次，現行有效保單轉換時可能被歸類為虧損性保單，像是多年前台灣盛行的無給付上限長年期健康險，有高利率保證、自保單生效日至今歷經顯著罹病率經驗惡化，及大多以附約的形式銷售三大特點，從使用保單生效日的固定準備金提存假設轉換為現實最佳估計假設，將會大幅增加保險業負債。

閱報秘書／IFRS 17

國際會計準則理事會2017年5月18日頒布國際財務報導準則第17號「保險合約負債」，過去保險公司以保費收入作為衡量利潤基礎，收到即列入，利率長期鎖定保單生效日，但新公報改為合約服務利益（CSM），提供服務才認列，利潤尚未實現前，需將保費或預測未來現金流量列為「負債」，還包括CSM虧損性合約群組及獲利性合約群組不得互抵、「現時履約」二大核心精神，糾正過去利率下滑，但負債及股東權益卻與實際偏離，依市場變數及個別公司經驗值，每月更新契約負債衡量假設，公司強化資訊即時揭露外，也間接影響公司對商品、投資策略與資產負債管理、經營方向。