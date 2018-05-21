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新台幣連5貶 最快明天貶破30元

2018-05-21 19:33中央社 台北21日電

新台幣受美元走強影響，貶值8分以29.992元兌1美元作收，匯價連5貶並創逾5個...
新台幣受美元走強影響，貶值8分以29.992元兌1美元作收，匯價連5貶並創逾5個月新低，30元關卡近在咫尺，外匯交易員說，最快明天出現30元以上價位。 圖／聯合報系資料照片
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台股今天強漲逾百點，但新台幣受美元走強影響，貶值8分以29.992元兌1美元作收，匯價連5貶並創逾5個月新低，30元關卡近在咫尺，外匯交易員說，最快明天出現30元以上價位。

台北與元太外匯經紀公司總成交量擴增至16.43億美元。外匯交易員指出，今天台股大漲逾百點，主要是受到美中貿易衝突停火激勵，但這個「慶祝行情」對匯市的影響相對輕微，主因是國際美元走揚，外商銀紛紛買進美元，導致新台幣續貶，呈股匯脫鉤格局。

今天新台幣兌美元盤中一度貶至29.994元低位，終場收在29.992元，看似有股力量刻意守住30元大關，不過外匯交易員表示，其實是因為外商銀雖然買匯，但出口商的拋匯力道也非常強，「進口商買匯的需求就是這麼多，量衝不上去」，因此今天「功虧一簣」，但明天盤中就有機會見到突破30元的價位。

不過，對於新台幣即將貶破30元，外匯交易員仍顯得「老神在在」。他表示，由於美國啟動升息循環，且10年期公債殖利率創近年新高，帶動美元出現強勢反彈，非美貨幣通通都貶值。其中，土耳其里拉兌美元貶至歷史低點、阿根廷披索兌美元也呈「崩跌」走勢，但新台幣從今年初接近29元，一路貶至30元，貶幅也大概才3%左右，「連日圓都貶得比我們還兇」，顯見這波新台幣貶值只是「正常能量釋放」，不必過度解讀。

新台幣兌美元今天開盤價為29.950元，最高29.917元、最低29.994元，尾盤收29.992元，貶值8分。

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