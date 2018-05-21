凱基銀董座魏寶生集資推動「夢想足球計畫」圓足球夢

2018-05-21 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



開發金控在畢業季將臨的初夏時刻，與政治大學商學院共同舉辦「開發金控創新人生講堂」，邀請凱基銀行董事長魏寶生與職場圖文作家馬克、青鳥書店創辦人蔡瑞珊對談，與學子分享人生的夢想，以及如何圓夢。

凱基銀行董事長魏寶生公開他的「足球夢」，他從十歲萌發的夢想，在六十歲的現在，即將實現。在這場以職場及人生為主題的座談中，三位講者給學子的共同建議是必須透過大量的閱讀充實自我，才有能力面對各種挫折，思考出應變的方法，因為在失敗、挫折中獲得的經驗，將是未來成功的基礎。

魏寶生表示，他個人長達36年的工作歷程，換了不算少的17個工作，他以個人學經歷的轉折與同學分享：「機會，來自於變動」。他認為「藏拙」是很重要的職場生存之道，必須先隱藏自身不足，然後學習、謹慎的找到可以發揮自我之處。

提到夢想，魏寶生表示他從十歲開始接觸足球，曾經是足球隊員，因此非常希望支持台灣有心以此為業的球員，凱基銀行將為台灣隊長陳柏良成立公益信託足球基金，希望栽培國內的運動員。魏寶生甚至與幾位志同道合的友人集資推動「夢想足球計畫」，以民間的力量推動台灣的足球運動，幫助台灣的小球員圓夢的同時，也圓自己五十年的足球大夢。

政大商學院院長蔡維奇表示，開發金控及子公司一直與政大商學院有課程的合作，產學合作對於學生的學習及職涯發展非常的重要。蔡維奇指出，「開發金控創新人生講堂」的三位與談人來自不同的領域，卻有著共通的特質那就是不自我設限、跨界、多元的探索，他藉此勉勵政大學生，必須以這樣的心態求學及求職。

職場圖文作家馬克以「成為自己的伯樂」為題與談，他建議同學以突破和正向思維面對人生逆境，將所遇經歷轉為人生的前進力量。他表示，逐夢的基本態度及條件是「熱情」，只有熱情才能陪伴你度過所有的痛苦和眼淚。

面對職場的挫敗，馬克和同學分享他在三十歲的時候，一度負債上千萬，他的價值觀及人生觀一夕崩解，但也在那時創作出「馬克」。他以一貫的幽默口吻說：人生不如意事十有八九，剩下的一二是更不如意的事！要學會面對，使失敗成為成功的重要養份。

青鳥書店創辦人蔡瑞珊則與同學分享個人的職場經驗，建議以跨界思維和連結力突破人生每道關卡，將危機化為轉機，為自己開創新局。