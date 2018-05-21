寶佳第3封公開信 進入台新董事會立即處理彰銀案

2018-05-21 06:20 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



寶佳資產管理公司今天發出第3封「致台新金股東公開信」，做出4點呼籲；身為台新金最大股東，寶佳資產將持續力行股東行動主義，「督促台新金強化公司治理、改變董事會結構、加速處理延宕已久的彰銀案」，並再次呼籲台新金股東，將選票投給寶佳資產提名3位候選人：林家宏、吳素秋、林景聰（獨董）。

寶佳資產在第3封公開信中表示，此次只憑藉自身持股、不徵求委託書，在台新金背離公司治理原則將董事席次縮減狀態下，仍堅持實力參選，已深知這會是一個艱困的選戰；但相信所有台新金股東都希望台新金價值能持續成長，為股東帶來獲利，且唯有透過董事會結構改變，才能達成所有股東期待。

寶佳公開信中提出4點呼籲，表明只要能進入台新金董事會，將致力以下4大行動；1.督促台新金盡速解決彰銀案，不論是合併或者出售，只要能對提升台新金價值有幫助，寶佳資產不會讓這個問題持續延宕下去。

2.在台新金驟然減少董事席次後，寶佳將推動台新金修改公司章程，確保董事酬金與整體經營績效相結合，以避免因為董事席次減少，造成個別董事可分配酬金變高。

3.督促台新金成立提名委員會，過半數成員需由獨立董事參與，並明訂由其提名的董事候選人所需資歷、經驗及專業技能，以確保董會成員組成能滿足公司未來發展所需。

4.建議台新金董事會增加董事席次，確保董事會能有足夠的席次延攬滿足台新金未來發展所需的各種專才，以利董事會有效引領金控長期發展。