台新：看到寶佳完整說法再回應

2018-05-21 03:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ／台北報導



針對寶佳集團再次發布公開信，提出角逐台新金董事的四項主張，台新金總經理林維俊昨（20）日晚間表示，等看到寶佳方面提出的完整說法之後，才能做出回應，目前無法具體評論。

林維俊並表示，寶佳集團對股東喊話或拜訪外資機構法人爭取支持等行動，公司予以尊重，有關寶佳新的公開信，沒看到完整內容前，不想就片段起舞。至於外資法人對於此次台新金改選的意向，林維俊則是低調表示，等到改選結果出來就會清楚，沒有多做其餘表述。

台新金是在上周14日至17日在亞洲巡迴法說，說明台新金第1季營運概況。至於寶佳集團派出拜會台新金外資股東的代表，也在上周結束行程返台。