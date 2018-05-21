親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

台新：看到寶佳完整說法再回應

2018-05-21 03:01經濟日報 記者夏淑賢／台北報導

針對寶佳集團再次發布公開信，提出角逐台新金董事的四項主張，台新金總經理林維俊昨（20）日晚間表示，等看到寶佳方面提出的完整說法之後，才能做出回應，目前無法具體評論。

林維俊並表示，寶佳集團對股東喊話或拜訪外資機構法人爭取支持等行動，公司予以尊重，有關寶佳新的公開信，沒看到完整內容前，不想就片段起舞。至於外資法人對於此次台新金改選的意向，林維俊則是低調表示，等到改選結果出來就會清楚，沒有多做其餘表述。

台新金是在上周14日至17日在亞洲巡迴法說，說明台新金第1季營運概況。至於寶佳集團派出拜會台新金外資股東的代表，也在上周結束行程返台。

台新金外資股東

相關新聞

寶佳拚台新董事 首攻彰銀案

2018-05-21 01:23

彩券經銷商之子 推動善的循環

2018-05-21 03:01

台彩祭七招 力抗產業逆風

2018-05-21 03:01

富邦證總座專訪／從營業員到總經理 充實專業不斷成長

2018-05-21 01:30

富邦證攻FinTech 開花結果

2018-05-21 01:30

一銀挺偏鄉學校曲棍球隊

2018-05-21 01:23

金融業自然人董事 設天花板

2018-05-21 01:23

業者：金金分離 仍待釐清

2018-05-21 01:23

監理沙盒 兩大領域熱

2018-05-21 01:23

央行副總裁：央行可發行數位貨幣

2018-05-20 23:02

台彩總座：做公益最簡單方式 就是買彩券

2018-05-20 22:40

美中不打貿易戰 投顧：中興制裁案可望有轉圜

2018-05-20 16:44

網路出售優惠捷利卡 台灣中油籲消費者小心驗證

2018-05-20 15:29

防洗錢評鑑 台灣要加把勁

2018-05-20 01:38

保單銷售通路...銀行扮主力

2018-05-20 01:24

投資保單火 前四月賣1,200億

2018-05-20 01:24

匯市最前線／台幣29.85～29.95元整理

2018-05-20 00:26
看更多

熱門文章

夏月電價來了 省電達人：小地方省大錢

2018-05-20 10:07

星宇籌建企業總部 選桃機旁遠雄自貿港

2018-05-20 12:41

鐵路地下化 高雄車站區附近房價各有千秋

2018-05-20 11:26

開車族哭哭 油價下周漲0.3元

2018-05-20 12:18

夏季電價6月啟動 月用420度多花115元

2018-05-20 10:09

美中貿易戰停火 學者：是停戰或終戰仍有變數

2018-05-20 21:05

美中不打貿易戰 學者：台可獲喘息空間

2018-05-20 17:12

夏月供電大作戰 最怕這兩個變數

2018-05-20 10:11

網路出售優惠捷利卡 台灣中油籲消費者小心驗證

2018-05-20 15:29

美中不打貿易戰 投顧：中興制裁案可望有轉圜

2018-05-20 16:44

不再迷信包裝！ 看無名商品如何殺出名牌重圍

2018-05-20 10:20

鴻海大陸廠 備戰新機生產

2018-05-21 03:09

比特大陸結盟力晶 衝刺AI

2018-05-21 01:42

兩岸財經 本周行事曆

2018-05-20 13:16

高雄建商移師台南 看準台南產業多商機大

2018-05-20 23:14

南港軟體園區辦徵才活動 目標鎖定新鮮人

2018-05-20 11:39

KY公司股利不課綜所稅 但要留意基本稅額

2018-05-20 10:09

高市經發會與香港渝港會結盟 兩岸民間共牽手

2018-05-20 18:08

黃崇仁 守住台灣DRAM火苗

2018-05-21 01:42

寶佳拚台新董事 首攻彰銀案

2018-05-21 01:23

國銀對中小企業放款 今年目標增2,700億元

2018-05-20 16:06

裕融強攻三金 馳騁兩岸

2018-05-21 02:05

台新：看到寶佳完整說法再回應

2018-05-21 03:01

裕融多角經營 併出錢景

2018-05-21 02:05

報稅 別忘扣除基本生活費

2018-05-21 01:15

核二2號機重啟 進入關鍵期

2018-05-21 01:33

裕融總座許國興：適才適所 激發工作熱情

2018-05-21 02:05

台彩祭七招 力抗產業逆風

2018-05-21 03:01

鴻海淡季練兵 加強產線管理

2018-05-21 01:39

中美貿易停戰／科技業肯定 台系鏈受惠大

2018-05-21 00:45

寶齡腎病新藥 在美告捷

2018-05-21 00:40

央行副總裁：央行可發行數位貨幣

2018-05-20 23:02

金融業自然人董事 設天花板

2018-05-21 01:23

鴻海前進大陸西部 招募儲備幹部

2018-05-21 01:39

富邦證總座專訪／從營業員到總經理 充實專業不斷成長

2018-05-21 01:30

經濟部：美中貿易 往正向發展

2018-05-21 00:45

富邦證攻FinTech 開花結果

2018-05-21 01:30

名家觀點／怎麼看世界經濟地圖？

2018-05-21 01:10

亂報扶養想節稅 被打臉補稅

2018-05-20 23:34

監理沙盒 兩大領域熱

2018-05-21 01:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top