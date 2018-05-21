彩券經銷商之子 推動善的循環

2018-05-21 03:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈



台灣彩券總經理蔡國基與公益彩券很有緣，早在1999年台灣銀行發行公益彩券年代，父親就是公益彩券經銷商；接掌台彩總座後，已勤跑88家投注站，還在辦公室內擺了彌勒佛財神爺的木雕，希望公益彩券「善的循環」能夠生生不息。

53歲的蔡國基，南投縣竹山鎮人，農曆6月19日觀世音菩薩得道之日出生，很相信緣分與機運。逢甲大學銀行保險系畢業後，1990年考進中國信託投資公司(中國信託銀行前身)，從信用卡部門業務員做起。

中國信託是他的第一份工作，一待就是27年多，堪稱根正苗紅的「中信寶寶」。

台灣彩券目前有4.6萬名經銷商，一家四口計算，養活逾18萬人。

過去11年(2007~2017年)來，每年給政府的公益盈餘、回饋金、相關稅收等等，合計3,613億元，平均每年328億元，成為提供弱勢族群就業、挹助社會福利經費的重要力量。

身為公益彩券經銷商之子，蔡國基深知經銷商，尤其是遊走型經銷商的辛苦。父親曾有兩次賣彩券被騙的經驗，其中一次在台北，對方拿了一整本彩券後，跟老實的蔡父說，辦公室就在樓上，等會拿錢下來，豈料從此人去不回。

孝順的蔡國基，隔天也騙了父親，他拿錢給爸爸，說警察抓到人了。原本心急難過、徹夜難眠的蔡父，於是變得好吃好睡。

同樣是謊言，心善與心惡所造就的結果，截然不同。

深知公益彩券產業的重要性，喜愛木雕藝品，尤其是台灣檜木的蔡國基，特地在辦公室內，擺了三義木刻名師李慶隆的作品，笑容燦爛、福氣無憂的彌勒佛財神爺，鼻子、雙頰、下巴、兩耳、胸部、肚子，處處可見原木年輪，希望財神爺保佑下，公益彩券「善的循環」永不止息。