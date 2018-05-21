台彩祭七招 力抗產業逆風

2018-05-21 03:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱台北報導



肚子是彌勒佛財神爺的財庫，台灣彩券總經理蔡國基說，「人生絕對有正財與偏財」，希望彩迷都有機會中大獎。 記者徐兆玄/攝影 分享 facebook 台灣彩券公司新任總經理蔡國基表示，為了讓公益彩券的發展更加健全，將持續宣揚公益理念、導入電子票證、展開異業結盟、創新產品設計，及爭取公益形象廣告、提高獎金支出率、虛擬投注等，七管齊下，力抗產業逆風。

「我要帶領我們團隊，用不同方式打逆風球」，今年元旦從中國信託商業銀行客戶關係服務處資深副總轉任台彩總座後，蔡國基用心瞭解每個環節，得出前述結論。

他指出，我國公益彩券目前處於逆風期，每年銷售金額2012年起連續六年突破1,000億元，今年可望寫下第七個千億；然而從成長力道來看，2016年起連續兩年衰退，今年截至目前也是負成長。

台彩公司統計，公益彩券今年前四月銷售金額552億元、年減8%。

其中，立即型（刮刮樂）銷售343億、年減10%，電腦型銷售209億元、年減5%，「看起來刮刮樂衰退得比較多」。

蔡國基說，負成長除了產業循環周期使然，另也有近年景氣欠佳、國民可支配所得減少，加上政府推動年金改革、影響退休族購買意願等因素。

經濟日報提供 分享 facebook 儘管如此，他與同仁並不氣餒，因為公益彩券的本質在做公益，並非要賺錢。他說，在台灣，做公益最簡單的方式就是買彩券，50元就能買，「銅板價也可以做公益」，還能博得翻轉人生或改善生活的機會。

為了讓民眾方便「買彩券，做公益，積功德」，台彩公司預計今年第3季導入電子票證，買彩券不必帶現金，用悠遊卡嗶一下就可以。

蔡國基說：「行政院長賴清德宣示，我國2025年電子支付比率要達到90%，彩券一年銷售金額1,000多億元，電子支付可以少掉彩券嗎？」

有別於前幾年經營是在打順風球，面對逆風情勢，他要尋求新的突破。「結合外面企業挺公益彩券，大家都win-win(雙贏)」。例如，推出某遊樂場所的專屬刮刮樂票面，或與食品、生活消費廠商合作，把企業特色融入刮刮樂的遊戲。

台彩公司平均每年推出40幾支刮刮樂，蔡國基說，產品設計要持續改善，除了把現有商品分成不同系列，另也打算發展特定族群商品，比方說，第3季將推出一支，以年輕族群作對象的刮刮樂。

持續宣揚公益理念、導入電子票證、展開異業結盟、創新產品設計，這些都是蔡國基想做，且是可操之在我的部分；另外也有無法操之在我，但身為台彩公司總座，未來將努力爭取的項目。

首先是公益形象廣告，主管機關以往每年都會從公益彩券的回饋金裡頭，提撥2,000多萬元作為公益形象廣告預算，然而部分立法委員誤以為，財政部在幫台彩公司作產品廣告，以致經費連續四年被刪除。

「我看到問題，爭取母公司中信金控支持，變成自己要來做」，但蔡國基仍希望，立委諸公可恢復支持公益形象廣告，讓更多人瞭解公益彩券的公益性質。

另外，公益彩券發行條例明訂獎金支出率上限為75%，國外的獎金支出率也都普遍高於60%，財政部目前僅准許60%，他也希望說服主管機關，一起把餅做大，讓社會大眾與政府都得到好處。

數位化時代來臨，假設可做虛擬投注，自動選號、自動兌獎、自動撥款、自動扣款等等，也可以讓公益彩券的交易，更加安全、方便與快速。