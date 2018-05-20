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防洗錢評鑑 台灣要加把勁

2018-05-20 01:38經濟日報 記者林彥呈／台北報導

本次《公司法》修法一大目標，是為了通過亞太防制洗錢組織（APG）11月時的第三輪洗錢防制評鑑，但面對高標準評鑑方式，專家表示，預料我國恐難脫「加強追蹤」的宿命，甚至必須積極爭取不被列為「緊急追蹤」。

為因應洗錢防制評鑑，《公司法》修法趕進度，但包括是否刪除法人董事、過半股東得召開股東臨時會、委託書表決權、公司治理人、實質受益人申報、董事文件查閱權等七大工商團體聚焦的爭議條文仍無共識。

其中，新增實質受益人條款只規定申報到第一層，遭質疑不符國際洗錢防制評鑑要求揭露到第二、第三層的標準，但經濟部和法務部都認為，修法必須考慮實際執行的可能狀況，企業也表示難以一次到位。

經濟部官員表示，目前院版條文是折衷結果，如果「Do nothing」，恐在洗錢防制評鑑上為人詬病，因此《公司法》修法確實要有所作為。

經與相關部會和工商團體不斷協調後，最後就是院版這項條文，既然只到第一層，就不宜稱為「實質受益人」，否則未來翻譯法律專有名詞，恐會造成外界混亂。

根據經濟部常務次長王美花的說法，經濟部將拿掉「實質受益人」這個名詞，改為明列申報「董事、監察人、經理人及持有已發行股份總數或資本總額超過10%之股東。

至於另一爭議重點的法人董事存留，經濟部沒有要刪除，但也不是不能改，只是要有完整配套措施，任何變動前需要經過充分溝通。

洗錢防制經濟部股東臨時會

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