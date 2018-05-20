保單銷售通路...銀行扮主力

2018-05-20 01:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／台北報導



金管會前年起嚴控保單銷售銀行通路佣金的「費差損」，但據壽險公會統計，今年1~4月保單銷售主力通路仍以銀行為主，初年度保費中有2,176億元來自銀行，占比56.7%，不退反增，銀行賣保單金額依舊成長8.8%。

其中利變與投資型保單成主流，來自銀行通路更較去年同期大幅成長43%，銀行財富管理部門主管也證實確有回溫情況，對今年來自保險佣金金收入相當樂觀，認為會成長三成以上。

2016年金管會嚴控「費差損」，也就是保險公司不可以給銷售通路如業務員、銀行過高佣金，否則會出現營業費用高於保單附加費用的「費差損」情況。

此項政策導致銀行銷售保單佣金降低不少，據金管會提供數據，銀行財富管理佣金收入從2016年的895億略降至去年870億元，只少25億元，但其中保單佣金從662億下滑至549億元，下滑幅度17%。

至於今年前四月，各保險公司雖在政策主導下多發傳統型保障商品，但在股市、新台幣強勢下，投資型保單躍升主流，尤其銀行通路仍是主要貢獻來源。

壽險公會統計，今年1~4月初年度保費來自銀行通路比重為56.7%，比重甚至比去年同期54.7%高，若看投資型保單，銀行通路大賣632億元，比重更提高至64%。