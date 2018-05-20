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投資保單火 前四月賣1,200億

2018-05-20 01:24經濟日報 記者葉憶如／台北報導

全球股市看回不回，加上新台幣持續升值，投資型保單今年1~4月大賣1,247億元，...
全球股市看回不回，加上新台幣持續升值，投資型保單今年1~4月大賣1,247億元，其中初年度保費收入就逼近千億元，年增率高達77%，成為最受歡迎的險種。 本報系資料庫
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全球股市看回不回，加上新台幣持續升值，投資型保單今年1~4月大賣1,247億元，其中初年度保費收入就逼近千億元，年增率高達77%，成為最受歡迎的險種。

今年以來各大壽險公司鎖定高齡、退休族群推出不少投資型年金險，使相關商品初年度保費較去年同期大增377%，人氣不減，展望投資型保單依舊是今年投資人最青睞的投資工具之一。

台灣人愛買保單，據壽險公會統計，今年1~4月壽險業總保費收入達1兆928億元，較去年同期增加6.6%，不論是初年度保費收入或續年度保費收入都雙雙成長。傳統型保費收入達9,681億元仍是最大宗，投資型收入達1,247億元，只占總保費收入11.4%。但從成長率來看，投資型保單成長近53%，遠超越傳統型的2.6%。

經濟日報提供
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從初年度保費看，投資型貢獻高達990億元，包括投資型壽險737億元與投資型年金險253億元。投資型年金險是專為退休生活設計的保險商品，保戶在固定期間繳交的保費扣除附加費用後會進入投資帳戶，若保戶在約定期間仍生存，保險公司就會定期或一次給付一筆錢，直到保戶身故，由於投資型年金的保費不需扣除壽險成本，能投入帳戶比例較高，適合壽險保障已充足的保戶購買。

投資型保單去年已熱賣，尤其附加值回饋金的月月配息型類全委保單今年持續發燒，南山、中壽都加入戰場，另外，國內壽險龍頭國泰人壽今年4月開賣市場第一張保證月退俸的高齡投資型保單，強調月月配息，年化收益3%～3.18％，同時生存保本，專供60～85歲退休族群投保，造成熱賣，包括三商、富邦、台灣人壽都推出類似身故保本的類月退俸保單，吸引高資產客戶投資。

今年第1季包括南山人壽、台灣人壽大推連結目標到期型基金的保單，強調設定六年為期，投資一籃子六年到期債券，以追求固定收益為主，有些打出目標年化收益率3.7%～6％，亦吸金數百億元，三大類商品推升前四月投資型保單大賣。

壽險公會解釋，今年傳統型保單下滑、投資型保單大幅成長的主要原因，主要是有保單停售效應遞延，且去年國內保單責任準備金利率降至歷史低點，投資型則受新台幣升值、全球資本市場帶動，今年新契約持續增加。

類全委保單保費壽險公司

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