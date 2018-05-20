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匯市最前線／台幣29.85～29.95元整理

2018-05-20 00:26經濟日報 記者吳苡辰／台北報導

國際美元轉強，新台幣美元匯率上周走跌，上周五（18日）雖僅小貶0.6分，但匯價連四貶，收29.912元兌1美元，逾一周新低，上周累計貶1.39角，貶幅0.46%。

主要競爭對手韓元上周五收1,077.63元兌1美元，當周貶值0.77%，貶幅高於新台幣。

匯銀交易員表示，近期影響新台幣是否重回30元關鍵，端看國際美元強弱與外資動態，預期短線交易區間將在29.85元至29.95元間。

經濟日報提供
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新台幣美元匯率韓元

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