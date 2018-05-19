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純網路銀行 花旗渣打星展等外銀有興趣

2018-05-19 11:47中央社 台北19日電

台灣現正推動純網路銀行，花旗、渣打等多家外銀都有興趣，而星展銀行已在印度、印尼設立純網銀Digibank，其中印度Digibank設立迄今客戶數已達200萬人。

金融監督管理委員會4月26日宣布開放設立純網銀，以2家為限，目前正徵詢外界意見，預計今年6月底前完成公聽會，10月底前公布所有法規，11月受理申請，明年5月公布核准名單。

近年積極拓展亞洲市場的星展銀行西元2016年4月就在印度首創推出Digibank，主要考量印度國土幅員廣大，如果以傳統實體分行模式擴展業務，在成本、時間考量上都較不具經濟效益，整合生物識別系統和人工智慧等先進技術，在當地市場推出純網銀。

星展銀行說，Digibank擺脫傳統銀行業務需填寫繁雜表格冗長過程，全面無紙化，客戶無需簽名確認，也不必走進分行，所有銀行服務都在客戶手機裡。

特別的是，印度客戶不用跑銀行，只需在任何一個與星展銀行合作的據點，如咖啡廳，民眾持印度政府核發給公民的生物辨識卡審核身分，就可完成開戶。

印度Digibank取得不錯成果後，星展緊接著於去年8月在印尼開設純網銀；星展表示，印尼Digibank推出後，目前每天約1000名新客戶完成開戶。

是否引進印度、印尼經驗，插旗台灣純網銀市場？星展銀行（台灣）表示，不排除任何可能。

近年在台灣數位金融領域發展腳步較快的渣打銀行也對純網銀感興趣。

渣打銀行個人金融事業處負責人林素真表示，台灣是渣打集團前三大個人金融業務市場，願景是成為以客戶需求為出發的數位金融服務銀行，將持續強化提供給客戶的數位化服務能力，不排除任何可能的合作機會。

樂觀看待純網銀業務的台灣外商龍頭花旗銀行說，近年來消費者偏好與銀行互動的方式已產生劇烈變化，新世代年輕人對支付、借貸及財富管理等領域的想像，已顛覆傳統銀行經營模式。

花旗表示，花旗在台灣持續投資數位金融領域，包括推出「信用卡驗證辦卡」及與電子商務集團PChome合作，相互開放API（應用程式介面）串接資料，以提供卓越非凡的客戶體驗。隨數位化發展，已有越來越多客戶是透過數位管道接受花旗銀行服務。

金管會規劃，純網銀設立採與一般商業銀行相同標準，即最低資本額為新台幣100億元；純網銀業務範圍與一般商業銀行一致，即一般商業銀行於網路可辦理的業務，純網銀也可辦理；純網銀監理原則與商業銀行一致，為利法遵，純網銀發起人中至少有一家銀行或金控，且銀行或金控持股比率應達50%以上。

網銀印度渣打銀行

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