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韓職／王維中5局好投 拿下本季第4勝

中信金融管理學院 預約就業入場券

2018-05-18 21:57經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

「很期待到企業實習，希望有機會能直接錄取！」中信金融管理學院學生對暑期實習充滿期待，希望能一舉提前取得職場入場券。為了替未來的國際金融家累積實務經驗、提升職場即戰力，中信金融管理學院舉辦「產學合作媒合會」，安排準大四生赴企業暑期實習兩個月，最吸睛的就是中國信託的有薪實習，除了能體驗金融職場生活，通過實習評鑑的績優學生，就有機會提前卡位，成為「We are Family」的成員。

中信金控集團旗下銀行、人壽、證券、投信等多家子公司今年聯合提供60個職場實習名額給中信金融管理學院，除了有薪實習外，更提供了免費午餐選擇，還可參加公司講座和訓練課程，豐富多元的福利吸引許多同學報名參加。此外，如果實習期間表現優異並通過評核，就有機會提前取得中國信託「畢業即就業」入場券，搭上就業直達車，讓學生心動躍躍欲試。

中信金融管理學院和中國信託產學合作，透過集團整合資源助學，中信金融管理學院校長施光訓表示，「這次實習就是一個進入職場前的小考，不只讓學生贏在職場起跑點，透過『做中學』更希望達成職涯接軌，企業也能提前擇優錄取優秀人才，這是企業、學校、學生三贏的作法」。

為了因應國際化的競爭，施光訓強調新學期更將開辦AI人工智慧營隊，以貼近未來數位金融人才需求。

中國信託也鼓勵學生實習期間應像一塊海綿，積極學習、吸收新知，累積專業知識，提前熟悉職場生活，以提升未來就業競爭力，朝向成為國際金融家的目標邁進。大三企管系王宇薇同學說：「光是能跟員工一樣刷卡『嗶嗶』走進去，就感覺自己未來已經upgrade！」

中信金融管理學院辦「產學合作媒合會」，校長施光訓勉勵學生認真實習，培養職場競爭力...
中信金融管理學院辦「產學合作媒合會」，校長施光訓勉勵學生認真實習，培養職場競爭力。中信金融管理學院/提供
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中信金融管理學院實習職場

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