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爭取「純網銀」 華南金董座吳當傑：評估中

2018-05-18 20:33經濟日報 記者吳苡辰╱即時報導

金管會開放設立「純網銀」，日前傳出電信業者有意找公股行庫合作，爭取純網銀執照，華南金控暨銀行董事長吳當傑18日透露，內部也在評估中。

吳當傑指出，對於金管會推出的新業務，都會抱持興趣，「有些（指電信業者）主動，有些被動」都會進行評估，吳當傑並表示，華南積極發展數位金融及行動支付，為「公股前段班」，且去年信用卡量突破百萬張。

華南銀行自3月起華南銀行與致理科技大學共同打造「校園數位生活圈」，17日由華南銀行營運管理事業群暨資訊科技管理群副總經理許柏林，與致理科技大學校長尚世昌簽訂合約，攜手合作體驗課程、行動支付環境建置與未來金融商品創新規劃等，讓同學提早培養行動支付知能，啟發金融創新思維。

為響應國家發展行動支付政策，將「台灣Pay-QR Code共通支付標準」推至年輕族群，華南銀行去（2017）年就為後續應用創新打基礎，嘗試與不同產業異業結盟，結合雙方Know-How創造全新價值與商業模式，同時兼顧我國青年接軌次世代金融發展，陸續與台灣大學、台北大學、淡江大學等多家大專院校合作，將「台灣Pay-QR Code共通支付標準」帶入校園。

而雙方本次除了校內店家合作之外，合作範圍還擴大到校外店家，並應用於該校國貿模擬商品展與財金周活動，在國貿模擬商品展中，學生不但可以使用華銀「台灣Pay」支付款項，參展同學也可實際使用「台灣Pay」收款，據參展同學表示，體驗到的情境很多，除了消費者付款體驗，也可以體驗店家在收錢時的系統使用與情境，這對未來有創業規劃的同學是很大的幫助。

華南銀行認為，產學合作主要是先給予同學行動支付相關知識，再透過各項活動、課程體驗，實際收付款更能加深印象。華南銀行目前還規劃針對學生族群，與學校合作共同研議運用「台灣Pay-QR Code共通支付標準」開發金融創新商品實驗計畫之可行性，在完整的行動支付環境下加入Fintech創新能量，期望透過雙方的互動交流，共創學生、學校及企業之三贏局面。

華南銀行行動支付吳當傑

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