網路投保穩步增 前4月保費逾去年一半

2018-05-18 11:25 中央社 台北18日電



金融監督管理委員會最新公布網路投保統計，今年前4月保費收入達新台幣7.42億元，不僅較去年同期增逾2倍，並超過去年全年12.92億元的一半。

金管會於103年8月開放網路投保業務，之後隨著商品的開放、保額的提高，加上開辦的保險公司增加，網路投保業務逐年穩步增長。

根據最新統計，目前分別有14家壽險、15產險公司開辦網路投保，累計107年前4月共銷售35.7萬件、保費收入為7.42億元。106年全年網路投保保費收入為12.92億元、105年全年則約5億元。

金管會表示，今年前4月網路投保達7.42億元，較去年同期的2.29億元明顯竄升，主因去年11月20日開放年金型產品。

金管會去年11月20日推動第五波網路投保業務，包含增加網路投保險種、旅平險舊戶投保上限提高至新台幣1500萬元、開放父母可替未滿7歲子女投保旅平險及簡化汽、機車保險事故通知程序等。

就產壽險來看，壽險前三大依序為富邦人壽的4400萬元、台灣人壽的4200萬元以及國泰人壽的1200萬元，賣最好的商品為利變年金險；產險前三大業者則是富邦產險的2700萬元、新安東京海上產險的1500萬元以及明台產險的800萬元，主力商品為汽機車險及旅平險。

金管會表示，為利網路投保業務發展，金管會持續滾動檢討相關措施，只要業者提出具體建議，金管會隨時都可檢討。