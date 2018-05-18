不是爸媽不是銀行 千禧世代理財資訊多來自臉書
1981年至2000年出生的千禧世代(Millennials)，已成為主導全球未來發展不可忽略新勢力。但根據銀行調查，千禧世代的「理財資訊來源」，居然是「臉書」。
星展銀行(台灣)日前進行線上調查發現，台灣千禧世代(18~37歲，1981~2000年出生)受訪者，有高達95.5%都認為理財是件重要的事，但只有58.9%有理財習慣，且有67%受訪者認為投資理財是「困難的」。
有趣的是，根據星展銀行調查，千禧世代理財資訊最主要來源，「不是爸媽、不是師長、更不是銀行」，而是臉書相關粉絲頁專頁、或朋友分享，占比最高、達70.6%，其次才是透過「親朋好友」獲得理財資訊、占67%。有20.5% 受訪千禧世代都表示「想理財，但不知道從何開始」，顯示台灣千禧世代的理財觀念與習慣仍有很大進展空間。
既然千禧世代已習慣自「線上」獲取理財資訊，星展銀行也順勢推出「理不理財很有事」線上平台，除可瀏覽年輕世代切身時事話題之外，還有「窮忙翻身術、趨勢搶先看」等觀點，提供小資族實用外匯資訊、理財規劃及投資產品資訊等。
星展銀行推廣策略暨傳訊處處長蘇怡文表示，許多年輕朋友即使想投資，也不知道從何著手，「理不理財很有事」線上平台，符合千禧世代善用數位科技，習慣從網路世界中尋找資訊特質，內容又挑選與年輕世代切身的生活化議題，用深入淺出解說方式，把一向被認為艱澀難懂的理財專業知識，變成好讀好吸收資訊，幫助千禧世代年輕人及早開啟理財之路。
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