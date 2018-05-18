綠委許智傑辭獨董 京城銀：明年股東會補選

2018-05-18 00:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ╱即時報導



原任京城銀行（2809）獨立董事、民進黨立委許智傑日前辭去京城銀獨董，由於事發突然，京城銀今年股東會來不及處理，京城銀董事長戴誠志與副董事長蔡炅廷均表示，雖然目前京城銀獨董人數仍符合規定、未低於比例下限，但京城銀仍會在明年股東會進行補選，不會等到2019年董事全面改選時才選出。

京城銀現有三席獨董，去年改選才當選的許智傑日前因遭質疑兼職，宣布辭卸京城銀獨董，對此戴誠志與蔡炅廷除尊重其意願，另方面考量公司治理與獨董功能，因此即使沒有盡速補選的壓力，但是原則上仍傾向下次股東常會就進行補選，也就是明年的股東會。