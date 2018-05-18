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不具大股東適格性影響委託書徵求?開發金：無法評論

2018-05-18 00:03經濟日報 記者夏淑賢╱即時報導

金管會從嚴修改金融業委託書徵求規則，對於沒申請10%大股東適格性的四家民營金控造成衝擊，四家之一的開發金（2883）對此表示此議題屬大股東事宜，公司無法評論，但初步估計對開發金改選應不致造成太大影響。

金管會研擬委託書徵求從嚴，一是要做無上限聯合徵求必須具有金管會申請許可的10%大股東適格性核准；二是若分散不同徵求人做個人徵求上限3%，則徵求人本身持股必須從現行的800張拉高到千分之5。受影響的四家沒有申請大股東適格性的民營金控，分別為開發金、中信金（2891）、玉山金（2884）與台新金（2887）。

股東金管會開發金

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