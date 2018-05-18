新壽台北站前樂活館啟用 吳東進大秀「廁所」

2018-05-18 00:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



台北火車站前亞洲廣場大樓一樓，在新光人壽耗資逾5,000萬元翻修下，變身成「新光站前樂活未來館」。台北市長柯文哲周四(17日)下午受邀體驗，新壽董事長吳東進大秀得意之作，全台首創的全齡照護室，不但可以包小孩，還能「包大人」。

亞洲廣場大樓一樓(原為大亞百貨一樓)為新壽2012年自中央存保公司手上標下，原由永達保經董事長吳文永投資的五鐵秋葉原承租，2016年2月退租，新壽在結合新光摩天大樓集團資源想法下，規劃成包含新光銀行數位體驗、新光人壽保險小舖、摩斯集團餐飲等的複合式休閒空間，扣除新壽自用空間，每年租金收入2,000多萬元。

新光站前樂活未來館周五(18日)將舉行開幕儀式，搶先邀請台北市大家長柯文哲前往體驗。吳東進全程陪同，不喜歡面對攝影鏡頭的他，雖未與柯文哲一同公開入鏡，但仍適時在關鍵時候，親切地用閩南語向柯文哲進行解說。

吳東進受訪時指出，台北站前商圈，每天有2萬人次的人潮，新光站前樂活未來館兼具自用與出租，租金每坪每月一律8,000元。未來若充分使用，每年租金可達3,000萬元。

吳東進說，未來館最大亮點是「廁所」，16坪大空間內，獨創4.5坪大的全齡照護室，不但有幫嬰兒換尿布的設備，還有讓爺爺奶奶換尿布用的照護床。

他說，台灣邁入老年化社會，「包大人」的數量比「包小孩」還多，若能替宅爺宅嬷提供「包大人」的無障礙空間，他們就敢外出。為了體貼高齡者，新壽特地在動線上，讓爺爺奶奶搭乘福祉車前來時，下車走幾步路，就能直通4.5坪大的「包大人」，先清洗後再逛街。